【收租理財】兩年前買樓收租　扣埋管理費　回報2厘都無

買樓收租，人皆所愛，皆因回報穩定，投資風險相對股票低。不過，經濟前景未明，租金持續下跌，若近年才買樓，實際租金回報更不足2厘。以屯門御半山為例，美聯物業曾祥聰說，屋苑1A座高層D室，實用面積399平方呎，剛以月租12,300元租出，實用呎租約30.8元。資料顯示，業主於2018年7月，以724.8萬元購入上址，現享約2厘的租金回報。他續說，若扣除管理費，租金回報只約1.6厘至1.7厘。

【收租理財】市區納米盤「八折價」租出 租金回報有幾多？【下一頁】

即使是面積較大的單位，租金回報也不見得吸引，舉例說，御半山1A座低層E室，實用面積約442平方呎，剛以月租12,500元租出，實用呎租約28.3元。資料顯示，業主於2018年6月，以656.1萬元購入上址，租金回報約2.3厘。

【放租指南】買樓收租人人想 睇實四點免中伏【下一頁】

值得留意的是，翻查早前租務成交，御半山開放式單位，月租更曾跌穿九千元水平。曾祥聰說，屋苑萬元以下的租盤，多數是呎數較細的開放式單位，但現已無月租一萬元以下的供應。他續說，屋苑承租力強，皆因入伙不久，叫價與同區二手屋苑相若，料日後租盤消化後，租金回報可望3厘以上。

事實上，現時買樓收租不易，除了收租回報不似預期，按揭要求也高很多，皆因金管局規定，收租物業最多只能承造五成按揭。假如業主「偷雞出租」單位，且被發現的話，隨時被要求提早還款。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機