  • 28°C
香港時間 : 2020925日 (五) 18:41
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【收租理財】兩年前買樓收租　扣埋管理費　回報2厘都無

股樓投資 18:25 2020/09/25

分享：

買樓收租，人皆所愛，皆因回報穩定，投資風險相對股票低。不過，經濟前景未明，租金持續下跌，若近年才買樓，實際租金回報更不足2厘。以屯門御半山為例，美聯物業曾祥聰說，屋苑1A座高層D室，實用面積399平方呎，剛以月租12,300元租出，實用呎租約30.8元。資料顯示，業主於2018年7月，以724.8萬元購入上址，現享約2厘的租金回報。他續說，若扣除管理費，租金回報只約1.6厘至1.7厘。 

【收租理財】市區納米盤「八折價」租出　租金回報有幾多？【下一頁

即使是面積較大的單位，租金回報也不見得吸引，舉例說，御半山1A座低層E室，實用面積約442平方呎，剛以月租12,500元租出，實用呎租約28.3元。資料顯示，業主於2018年6月，以656.1萬元購入上址，租金回報約2.3厘。 

【放租指南】買樓收租人人想　睇實四點免中伏【下一頁

值得留意的是，翻查早前租務成交，御半山開放式單位，月租更曾跌穿九千元水平。曾祥聰說，屋苑萬元以下的租盤，多數是呎數較細的開放式單位，但現已無月租一萬元以下的供應。他續說，屋苑承租力強，皆因入伙不久，叫價與同區二手屋苑相若，料日後租盤消化後，租金回報可望3厘以上。

事實上，現時買樓收租不易，除了收租回報不似預期，按揭要求也高很多，皆因金管局規定，收租物業最多只能承造五成按揭。假如業主「偷雞出租」單位，且被發現的話，隨時被要求提早還款。 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【慳得就慳】平租筍盤何處尋　傳統屋苑有何選擇？
2020/09/17
【慳得就慳】平租筍盤何處尋　傳統屋苑有何選擇？
【收租理財】内地生赴港無期　月租跌破一萬　回報僅2.3厘
2020/09/20
【收租理財】内地生赴港無期　月租跌破一萬　回報僅2.3厘
【買樓理財】投資者斥518萬元入市　市值租金回報僅2.5厘
2020/09/23
【買樓理財】投資者斥518萬元入市　市值租金回報僅2.5厘
【慳得就慳】租客一炮過交全年租　業主即肯減租近10%
2020/09/24
【慳得就慳】租客一炮過交全年租　業主即肯減租近10%
【收租理財】市區納米盤「八折價」租出　租金回報有幾多？
今日
【收租理財】市區納米盤「八折價」租出　租金回報有幾多？
物業出租 御半山

上一篇文章

【劉‧住保鮮期@iM網欄】健康美食第一篇￼ - ￼台式蔥油豆乾

下一篇文章

【碩話你知】迎第四季港股板塊去留部署
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻　業主600萬訂金凍過水
【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻　業主600萬訂金凍過水
日本最年輕棋聖封手 以1500萬日圓天價成交
日本最年輕棋聖封手 以1500萬日圓天價成交
【買樓上車】凱德花園400萬有找　今年新低價　首期僅38萬
【買樓上車】凱德花園400萬有找　今年新低價　首期僅38萬
【百佳抽獎】百佳籌備「誠心賞你」大抽獎 派3200萬現金券　不用到百佳超市消費　直接登記參加（附最新超市優惠）
【百佳抽獎】百佳籌備「誠心賞你」大抽獎 派3200萬現金券　不用到百佳超市消費　直接登記參加（附最新超市優惠）
【攪珠結果】六合彩今晚恢復攪珠　頭獎800萬（附攪珠號碼結果）
【攪珠結果】六合彩今晚恢復攪珠　頭獎800萬（附攪珠號碼結果）
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局