【滙豐股價】銀行股黑暗一周　內銀、歐洲銀行股齊齊挫

▲ 中國商務部周六發布《不可靠實體清單規定》 ，滙豐（00005）本周股價急跌近一成

中國商務部周六發布《不可靠實體清單規定》 ，滙豐 （00005） 本周股價急跌近一成。其實，重傷的又豈止滙豐，內銀、歐洲銀行股不約而同受負面因素困擾，經歷「破底」一周，而且比滙豐傷的亦比比皆是。

官媒《環時》首席記者指滙豐很可能成為首批被列入《不可靠實體清單》的外資企業後，滙豐股價隨即急瀉，一度失守世紀供股價，本周累跌9%，單是港股市值已蒸發約560億元。然而，本地同業東亞 （00023） 本周跌幅比滙豐更深。東亞周三宣布啟動出售東亞人壽的流程後，券商紛紛對東亞策略檢討表示失望，下調東亞評級及目標價。摩根士丹利對東亞的評級由「增持」降至「與大市同步」，目標價由23元削至16元；花旗大削東亞評級，由「買入」降至「沽售」，目標價由21元降至14.6元。

同樣有被制裁風險的渣打 （02888） ，本周股價仍跌8%；滙豐子公司恒生本周亦累跌6%（見下表）。

股份 本周跌幅（%） 滙豐 8.89% 渣打 8.02% 東亞 12.64% 恒生 6.03% 中銀香港 5.32%

歐洲銀行股

另一邊廂，歐洲疫情、英歐談判方向未明，上周英倫銀行在上調經濟預估的同時，表示將與監管機構探討如何有效實施負利率，意味無協議脫歐將大機會觸發負利率。歐洲股銀行應聲下挫，個別歐洲銀行股跌幅比滙豐更深。

截至本港時間下午5時，即歐洲交易時間早段，法國興業銀行、德銀、比利時聯合銀行（KBC）累計跌幅達約1成。STOXX歐洲600銀行指數下跌了逾6%。

股份 本周跌幅（%） 比利時聯合銀行（KBC） 9.95% ING 8.83% 法國興業銀行 11.91% 德銀 10.05% 巴克萊 4.45%

*截至本港時間周五下午5時

內銀股

事實上，內銀股價同樣不斷尋底。羅兵咸永道此前發布中國銀行業報告指，上半年52間中國上市銀行淨利潤錄得9010.52億元人民幣，按年減少9.05%，為史上首次出現整體性負增長。四大國有內銀股齊創逾5年新低，工行 （01398） 、建行（00939、中行 （03988） 、農行 （01288） 股價齊齊破底（見下表）。

股份（H股） 本周跌幅（%） 中行 4.38% 農行 5.88% 工行 6.12% 建行 5.64% 招行 4.69%

銀行作為百業之母，經濟前景不明、加息無望的環境下，難以發圍。政治風險因素，可能只是借勢沽貨的其中一個理由。

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編輯：吳敏芳