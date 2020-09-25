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【新股IPO】曠視科技傳計劃年底中港兩地上市 曠視：不予置評

即市財經 18:20 2020/09/25

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曠視科技傳計劃年底香港和內地科創板同步上市。

內地媒體報道，人工智能初創曠視科技（Megvii）正尋求在香港和內地科創板同步上市，知情人士稱，曠視科技的上市計劃已有實質性進展，大概率會在今年底上市。曠視表示不予置評。

曠視科技去年8月曾向聯交所提交上市申請，年初據報已通過港交所上市聆訊，惟今年2月曠視上市申請失效。曠視當時回應本報查詢曾表示，上市進程仍在推進當中，並正在補充資料。

曠視於去年10月遭美國列入貿易黑名單，因公司牽涉侵犯新疆穆斯林少數民族人權，曠視回應稱美國商務部在沒有任何事實根據情況下將公司列入實體清單，對該決定表示強烈抗議。

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編輯：陳健婷

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