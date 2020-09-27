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【華為困局】Nvidia收購ARM　華為更難買晶片（iMoney專題）

即市財經 10:00 2020/09/27

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Nvidia收購ARM，預計令中國的華為更難買晶片。

國際間的晶片大戰一觸即發，那邊廂有傳中國致力開發第三代半導體技術，另一邊廂美國晶片商Nvidia斥資400億美元向日本軟銀（Softbank）收購英國晶片品牌ARM。

ARM向來與華為緊密合作，Nvidia成功收購ARM後，外界推測華為在尋找晶片供應方面將遇更大阻力，令華為業務發展受限。雖然華為現已擁有永久使用ARM V8晶片的權利，但若需要製造自家麒麟芯片，就要依賴ARM的架構技術。但如果ARM被Nividia收購之後改變立場，華為便難以研發晶片。

不過，Nvidia就收購問題向外界表明立場，指ARM在未來依然會維持政治中立，不會影響現有客戶的合作關係，另外總部將設於英國，繼續發展以及研究人工智能技術。雖然銀彈十足，不過要完成收購程序也不是那麽容易，要分別得到英國、歐盟、美國、中國的監管機構批准。

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撰文：翁嘉陽 

編輯：謝克迪

 

 

 

 

經濟 英國 中國 日本 美國 晶片 華為 Softbank NVIDIA

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