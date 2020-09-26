【科技一周回顧】華為公布手機芯片進展　PS5、Xbox開放預購

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ 華為於線上舉行2020 華為全聯接大會（HUAWEI CONNECT）

華為輪值董事長郭平以《5機協同，共創行業新價值》為題進行演講，並強調華為將會藉打造「5機」協同，即5G、雲、計算、AI技術與行業應用融合，針對行業痛點發展ICT技術，提供不同智能方案解決。

>>>【華為動向】郭平：數碼化加速打造5機協同 華為藉5G、AI「求生存」

>>>【華為禁令】手機芯片用到幾耐？華為：正在點算儲備

>>>【華為動向】華為「5機協同」求生策略 加速深圳智慧城市發展

>>>【華為禁令】美「淨網」影響未知 華為加大B2B業務繼續招聘人才

2/ 微軟舉行Ignite大會

微軟（Microsoft）於Ignite大會上發布Azure Orbital，衛星營運商可將太空收集的數據直接移動至Azure雲端進行儲存與分析，冀加快實時分析能力，從而協助應對氣候變化等人類重大議題。

>>>【微軟Ignite大會】衛星數據直通雲端 微軟發布Azure Orbital服務

>>>【微軟Ignite大會】Teams教打工仔瞑想放空 減輕在家工作之苦

>>>【微軟Ignite大會】Microsoft Teams會議5項更新 沉悶會議介面改成咖啡店

3/【附宮崎駿圖連結】打工仔接力製MEME圖自嘲 有咩免費製圖App好推介？

宮崎駿的吉卜力工作室日前首先公開八部電影、共 400 張劇照，引來不少網民加字幕接力製MEME圖自嘲，大吐各行各業的苦水、笑料等，苦中作樂。如果想加入製作宮崎駿MEME圖的瘋潮，現時有甚麼免費手機製圖App好推介？

4/ PS5及Xbox超額預購 外媒：飢餓行銷所致

微軟和Sony近日相繼推出新遊戲機Xbox Series X和PS5，吸引一眾買家購買。雖然開售後隨即售罄，但卻形成炒家出現的混亂情況，炒價高達10倍。The Verge報道指出，廠方利用「飢餓行銷」掀起市場情緒，藉此殺出重圍。

>>>【遊戲主機】Xbox Series S未開售先降價 只為擊敗PS5？

責任編輯：曾曉汶