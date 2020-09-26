  • 28°C
香港時間 : 2020926日 (六) 11:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【科技一周回顧】華為公布手機芯片進展　PS5、Xbox開放預購

科技 10:30 2020/09/26

分享：

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ 華為於線上舉行2020 華為全聯接大會（HUAWEI CONNECT）

華為輪值董事長郭平以《5機協同，共創行業新價值》為題進行演講，並強調華為將會藉打造「5機」協同，即5G、雲、計算、AI技術與行業應用融合，針對行業痛點發展ICT技術，提供不同智能方案解決。

>>>【華為動向】郭平：數碼化加速打造5機協同　華為藉5G、AI「求生存」

>>>【華為禁令】手機芯片用到幾耐？華為：正在點算儲備

>>>【華為動向】華為「5機協同」求生策略　加速深圳智慧城市發展

>>>【華為禁令】美「淨網」影響未知　華為加大B2B業務繼續招聘人才

2/ 微軟舉行Ignite大會

微軟（Microsoft）於Ignite大會上發布Azure Orbital，衛星營運商可將太空收集的數據直接移動至Azure雲端進行儲存與分析，冀加快實時分析能力，從而協助應對氣候變化等人類重大議題。

>>>【微軟Ignite大會】衛星數據直通雲端　微軟發布Azure Orbital服務

>>>【微軟Ignite大會】Teams教打工仔瞑想放空　減輕在家工作之苦

>>>【微軟Ignite大會】Microsoft Teams會議5項更新　沉悶會議介面改成咖啡店

3/【附宮崎駿圖連結】打工仔接力製MEME圖自嘲　有咩免費製圖App好推介？

宮崎駿的吉卜力工作室日前首先公開八部電影、共 400 張劇照，引來不少網民加字幕接力製MEME圖自嘲，大吐各行各業的苦水、笑料等，苦中作樂。如果想加入製作宮崎駿MEME圖的瘋潮，現時有甚麼免費手機製圖App好推介？

4/ PS5及Xbox超額預購　外媒：飢餓行銷所致

微軟和Sony近日相繼推出新遊戲機Xbox Series X和PS5，吸引一眾買家購買。雖然開售後隨即售罄，但卻形成炒家出現的混亂情況，炒價高達10倍。The Verge報道指出，廠方利用「飢餓行銷」掀起市場情緒，藉此殺出重圍。

>>>【遊戲主機】Xbox Series S未開售先降價　只為擊敗PS5？

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【健康碼】各地研發健康護照方案　海外開發商解構技術應用潛力
2020/09/24
【健康碼】各地研發健康護照方案　海外開發商解構技術應用潛力
Tesla全球網絡癱瘓　車主被困沙漠2小時
2020/09/24
Tesla全球網絡癱瘓　車主被困沙漠2小時
【新iPhone】英電信商EE CEO爆　iPhone 12短期內將發布？
2020/09/24
【新iPhone】英電信商EE CEO爆　iPhone 12短期內將發布？
【WeChat禁令】美國WeChat周末下載量激增28倍　趕禁令「尾班車」
2020/09/22
【WeChat禁令】美國WeChat周末下載量激增28倍　趕禁令「尾班車」
氣候暖化 電影 5G 雲端 宮崎駿 宮崎 Microsoft 華為 Sony XBOX

上一篇文章

【中小企教室】無紙化節約資源　有咩免費線上工具幫手處理？

下一篇文章

《Fall Guys》主角真面目係點？官方揭X光構造圖
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

三星推Galaxy S20 FE 　6款顏色選擇5G版估計約售5500港元
三星推Galaxy S20 FE 　6款顏色選擇5G版估計約售5500港元
【附宮崎駿圖連結】打工仔接力製MEME圖自嘲　有咩免費製圖App好推介？
【附宮崎駿圖連結】打工仔接力製MEME圖自嘲　有咩免費製圖App好推介？
Tesla全球網絡癱瘓　車主被困沙漠2小時
Tesla全球網絡癱瘓　車主被困沙漠2小時
PS5及Xbox超額預購　外媒：飢餓行銷所致
PS5及Xbox超額預購　外媒：飢餓行銷所致
【每日焦點】5G手機新品不斷推出　Sony早鳥優惠吸客
【每日焦點】5G手機新品不斷推出　Sony早鳥優惠吸客
蘋果搶修iPhone 5大Bug！釋出 iOS 14.0.1 更新
蘋果搶修iPhone 5大Bug！釋出 iOS 14.0.1 更新