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【阿里巴巴】阿里巴巴下周舉行投資者日　高盛料重申5年計劃 目標價306元

股樓投資 19:22 2020/09/25

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阿里巴巴（09988）將於下周（28至30日）舉行投資者日，市場關注集團業務長綫發展，高盛報告指出，料阿里巴巴將會重申其5年目標，預計商品成交金額（GMV）及總成交額（GTV）可達14.2萬億元（人民幣，下同），相當於預期在2024年整體客戶網上消費的25%。

阿里巴巴今日（25日）收報258港元，跌1.1%，成交額39.8億港元。

《財富》2020改變世界100強企業 阿里巴巴排第2  榜首你估到嗎？詳情請按：【見下頁

報告指，預期阿里巴巴將會在投資者日交代多個新興業務的發展，如在線房地產、快速消費品、雜貨、健康產品等。也會交代新產品的發展進度，如Taobao Deal及淘寶手機APP的版面轉換。

因參與螞蟻戰略配售　股民通宵搶購科技基金 詳情請按：【見下頁

中長期展望方面，高盛指阿里巴巴GMV將在2021年增長1.2萬億元，而到了2023年總GMV將達到10.4萬億元。

該行認為，阿里巴巴將推出更多創新產品，朝著五年目標前進，重申其「確信買入」評級，目標價維持306元。

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記者：李兆明

 

阿里巴巴－SW（09988） 商品 目標價 阿里巴巴

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