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【英國股市】滙豐拖低指數　英股估值相對歐股15年來最平

股樓投資 18:16 2020/09/25

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英國富時100指數過去三個月由6123點跌至周五（25日）的5841點，跌幅達4.62%，雖然與疫情低位4993點相比，反彈幅度達17%。但富時100指數的預測市盈率與歐洲股市的Euro Stoxx 50指數的預測市盈率相比，前者與後者有15%折讓，折讓幅度是自2005年底以來最高。

富時100指數的預測市盈率為12.9倍，與十年中位數水平12.58倍相約，而英股估值相對於歐股估值，之所以愈見便宜，主要關係到兩大原因，首先是英國是歐洲各國中，疫情控制最差的國家之一，經濟學家預期今年英國經濟將會達到9.7%萎縮，政府甚至坦言，英國經濟是自二戰以來最差。

【美股戰報】科技股再掀拋售潮　分析師：科網泡沫歷史或將重演？

股市作為經濟晴雨表，分析師在調低英國股票的盈利預測同時，投資者的寧願買入德國及法國股票，令兩地股市與疫情前高位相比，只有不足一成的差距，反之富時100指數仍與疫情前高位有逾兩成差距。

其次是近日受滙豐股價拖累。滙豐在過去三個月推動富時100指數下跌77點，貢獻指數跌幅達27.3%，緊隨其後的是兩家能源公司BP及皇家殼牌，合共令指數下跌134點，貢獻指數跌幅達高達47.5%。

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撰文 : 林展鋒

疫情 經濟 英股 股票 歐洲股 市盈率 滙豐控股（00005） 指數 英國富時100指數 法國

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