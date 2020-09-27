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【新經濟趨勢】General Motors研「空中汽車」　或成汽車業未來發展方向？（iMoney專題）

即市財經 11:00 2020/09/27

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General Motors研「空中汽車」或成汽車業發展方向

根據外媒報道，通用汽車正研究「空中汽車」是否可行，同時研究市場需求是否足夠，而「空中汽車」亦很有可能成為美國汽車製造商未來發展方向。

通用汽車的CEO芭拉（Mary Barra）於周一表示，公司對發展「空中的士」興趣相當濃厚，同時指該公司的Ultium電池系統應用範疇甚廣，「空中汽車」項目亦符合公司發展電動汽車的大原則。

「電動空中汽車」的概念源於幫助解決路面交通擠塞情況，如果車輛能在空中低飛行走，某程度可減輕路面負擔。早前Amazon及Walmart已經開始試用無人機運貨，今次通用汽車提出的「空中汽車」比無人機走得更前，不過由載貨到載人似乎仍有漫漫長路。

據投資網站《PitchBook》數據顯示，個人及公司投資者已經在超過100間「空中汽車」初創企業上投資超過23億美元（約180億港元）。消息人士指，通用汽車正權衡不同選項的輕重：應該自行發展或與其他汽車製造商合作或單純供應零件。

這100間有意研發「空中汽車」的公司當中，有不少是傳統汽車製造商，包括現代汽車，公司今年1月承諾在2025年前將會投資15億美元（約120億港元）與Uber合作發展「空中的士」；豐田汽車亦在今年1月亦接受「空中的士」初創企業Joby，價值5.9億美元（約46億港元）的投資；吉利汽車 （00175） 及丹拿汽車就投資於德國的飛機製造商Volocopter，另外福士汽車旗下的保時捷，亦正與波音公司合作開發電動飛行器，似乎一眾傳統汽車厰相當看好「空中汽車」的前景。

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撰文：翁嘉陽

編輯：謝克迪

汽車 空中的士 美國 吉利汽車（00175） 經濟

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