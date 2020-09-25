▲ 【英國疫情】首有超市推限購令 廁紙漂白水消毒劑上榜

新型冠病毒疫情肆虐，英國政府警告可能再次封城。大批英國民眾到商店搶購物資，英國第4大超市Morrisons頒下「限購令」，防止民眾囤積大量日用品，規定每人最多只可購買3件廁紙、漂白水或消毒劑，湯、意粉同上榜。

Morrisons在政府公布收緊防疫限制後，實施「限購令」，為英國首間連銷超市在第二波疫情中實施限制。較早前，大型超市Tesco亦促請顧客不要「恐慌搶購」，回歸「理性購物」。

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「限購令」同樣適用於網購，Morrisons發言人表示，超市並非缺貨，只是想每個人都買到生活必需品。Tesco、Sainsbury's和Asda暫未實施相關限制。

Tesco行政總裁萊維（Dave Lewis）周三（23日）嘗試派定心丸，指英國在上一輪疫情中，管理食材供應方面做得很好，希望不會再見到恐慌搶購的情況，這反而會為供應鏈製造緊張的假象。

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責任編輯：鄧燕君