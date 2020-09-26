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《全球單車城市指數》 香港排名尾六

環球政經 13:01 2020/09/26

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近年多國鼓勵單車友善發展，人們的出行習慣亦有所轉變。德國保險科技公司 Coya 發布《全球單車城市指數》（Bicycle Cities Index），根據單車友善指標，調查全球90個城市，歐洲城市包辦頭五名，而香港則排名尾六。

【2020年世界競爭排名】新加坡蟬聯第一　美國、香港排名雙雙下跌下一頁

報告根據16個指標，包括氣溫、雨量等自然因素、單車使用率等普及程度及單車徑等基礎建設，評定城市的單車友善程度。

【新冠肺炎】荷蘭肉類工廠環境惡劣　恐成疫症重災區下一頁

結果顯示，荷蘭中部城市烏特勒支（Utrecht）成為全球單車最友善城市，民眾的單車使用率達51%；德國包攬十大中三個席位，包括排第二的明斯特（Münster）、排第九的不來梅（Bremen）及排第十的漢諾威（Hannover）；以單車城市聞名的丹麥哥本哈根及荷蘭阿姆斯特丹，則分別位處第四及第五名。位列第七的中國杭州，是唯一打入十大的非歐洲城市。

香港亦是調查城市之一，唯評分較低排名84，為總排名尾六。調查指，本港的單車使用率僅 0.50%、單車建設評分只得31.61 分，與印尼雅加達、俄羅斯莫斯科、泰國曼谷等，齊列榜尾。

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撰文 : 林展鋒

荷蘭 單車 德國 阿姆斯特丹 哥本哈根

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