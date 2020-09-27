【港元定期存款】6行鬥加港元存息　迎螞蟻千億集資

季結倒數，6間大小銀行鬥加港元定期存款息，包括兩間虛擬銀行及4間傳統銀行，更出現兩個破頂息，堪稱下半年搶存戰最激烈一周。展望下周僅餘3個交易天，專家料業界將爭相掉頭加息，主要為了迎新股抽資逾千億，市傳世紀集資王螞蟻集團或最快下周一（9月28日）作上市聆訊，市料長假後將在港集資約1,356億元，遂令短存較具上升空間。

集友1年1.03厘 跑贏iBond包底息

綜觀本周6間業界一面倒加息，包括花旗、華僑永亨及虛銀滙立銀行（WeLab Bank）搶短存，富邦、招商永隆及另一虛銀天星銀行（Airstar Bank ）更全面上調短中長息。不過，亦有兩行逆市減息，包括星展削短存息，以及大眾銀行全綫減息。

另有兩行一如既往頻密調整存息，如集友短減長加，東亞 （00023） 則加完又减。

至於本周定存息格價，另一關鍵突破點，是罕現兩個以相同存期計的最高息，包括兩個月年息4.5厘，以及1年期1.03厘。

先說1年期破頂息，集友今周兩連加，把1年存息累計上調0.03厘，新息率報1.03厘，續問鼎長息的高息王（見表），而此破頂息更跑贏通脹掛鈎債券（iBond 2020 ）的1厘「包底息」。

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兩個月短存 虛銀匯立4.5厘最高

另一邊廂，兩個月短存的4.5厘最高息，為匯立銀行（WeLab Bank）另闢戰綫，突於本周二（9月22日）新推迎新獎賞，玩法是首1萬名新客首次參加GoSave的定存優惠，存款期兩個月，可在牌價息率的0.8厘，再額外獲加3.7厘年利率，即合共年息4.5厘；以上限5萬元計，追息族賺息375元。優惠至10月9日。

至於一般客戶的牌價，同樣以兩個月來看，匯立銀行以類似「團購」的「小巴概念」，湊夠人數才開車，集齊50人的年利率為0.8厘，20人為0.6厘，10人則為0.5厘。

儘管全周多達10間大小行調整存息，惟短中長息榜並未出現大執位，僅6個月期呈現「升班晉級」，因招商永隆加息至重返1厘，跟南商看齊變「雙冠王」。

然而，南商主攻大額富戶，即使剛把起存額急降200萬元，由本來要500萬元才享1厘息，如今亦需要300萬元。相比之下，招商永隆的入場費僅1萬元，媲美iBond的低門檻享特惠息。

反觀，3個月期仍乏挑戰，畢竟花旗與天星銀行（Airstar Bank ）齊把此短存加息至1厘關，惟不及首間虛銀眾安（ ZA Bank）的1.08厘，只能屈踞第4位。

況且，相比冠絕全城的10.8厘仍有距離，即工銀亞洲提供多人同行「e開戶」優惠，在原本已有3個月定存享4.2厘的基礎利率上，若全新的指定理財戶再推介9名新客，可獲加額外年利率6.6厘，令「十人同行」全期可賺息2,160元。

下周正值跨季度，展望後市，專家相信個別同業將因應本身生意情況，續維持較高定存息。

一個月拆息3連挫，今天（9月25日）更跌穿0.5厘，低見0.49厘。東亞銀行高級外滙市場策略師葉澤恆認為，下周四（10月1日）已踏入第4季，當季結效應過後，適逢市傳史上資王螞蟻集團最快或於下周初通過港交所 （00388） 的上市聆訊，若成功闖關，料於國慶長假後開始路演， 力爭下月中上旬招股，10月底掛牌。再者，憧憬總額100億元的iBond也快開賣，故料短錢將稍緊。而1個月拆息預計暫仍高企，約於0.4至0.5厘上落，深信同業亦須預留頭寸，應付世紀lPO的千億凍資。

順帶一提，本周市場另一焦點，是第5間虛擬銀行正式加入戰團，渣打牽頭的Mox Bank Limited於周二（22日）起正式開放給全港市民使用旗下服務。

Mox自9月9日正式開業的首兩周，已獲逾1.4萬名客戶開立戶口，據悉試過每分鐘吸納一名新客。惟這間全新虛銀，暫未搶攻定存超高息，只是轉戰活期。

上述虛銀由渣打銀行全力策動，聯同電訊盈科 （00008） 、香港電訊及Trip.com攜手建立，並完全只透過在應用程式為客戶提供一系列零售銀行服務。

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註︰注意各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外的特定要求

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源