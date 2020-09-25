恒指跌75點 恒生科技指數跌近2%失守7000關

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【恒指夜期】恒大跌逾9%恒大汽車挫逾12% 恒指弱勢夜期再跌48點（不斷更新）
恒生指數全日跌75點或0.32%，收市報23235點；恒生科技指數跌135點或1.9%，收報6918點。恒大系下跌，中國恒大 （03333） 收市跌9.5%，恒大汽車 （00708） 挫12.8%。明源雲 （00909） 首日上市較招股價升86%，一手帳面勁賺逾14000元。
【今日財經焦點】
【港股市況】恒生指數跌75 恒大跌逾9%恒大汽車挫逾12%（不斷更新）
【新股IPO】明源雲909首掛升86% 1手勁賺14200元
【螞蟻IPO】螞蟻傳引中國社保基金為A股基石投資者 最快下周二香港闖關 （不斷更新）
【惠康凍價】惠康逾300款貨品「凍價」半年 油米蛋菜廁紙都有份（附凍價產品資料）
【精選投資分析】
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