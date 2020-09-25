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恒指跌75點 恒生科技指數跌近2%失守7000關

即市財經 18:04 2020/09/25

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財經焦點速覽

恒生指數全日跌75點或0.32%，收市報23235點；恒生科技指數跌135點或1.9%，收報6918點。恒大系下跌，中國恒大 （03333） 收市跌9.5%，恒大汽車 （00708） 挫12.8%。明源雲 （00909） 首日上市較招股價升86%，一手帳面勁賺逾14000元。

【今日財經焦點】

【港股市況】恒生指數跌75　恒大跌逾9%恒大汽車挫逾12%（不斷更新）

【恒大股價】大劉劉鑾雄御用券商力撐恒大　淨買入1億元

【新股IPO】明源雲909首掛升86%　1手勁賺14200元

【螞蟻IPO】螞蟻傳引中國社保基金為A股基石投資者 最快下周二香港闖關 （不斷更新）

【香港航空】傳港航推兼職機組人員計劃　變相減薪3成

【惠康凍價】惠康逾300款貨品「凍價」半年　油米蛋菜廁紙都有份（附凍價產品資料）

【精選投資分析】

港股超賣反彈 國指先望9700（第四版）

科技股轉弱 ATMX趁反彈建淡倉（第四版）

雷蛇回購股價硬淨 吼低吸納上望2元

【高息股】月月有息派 邊隻房託咁巴閉？

【中國債市】國債入富吸資萬億 人民幣未升完（訂戶專享）

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欄名 : 財經焦點速覽

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