【新股攻略】抽新股最佳指標？ 高瓴資本無寶不落（iMoney專題）

▲ 高瓴資本近年新股市場上表現甚佳。

成立僅15年的高瓴資本，近年可謂吒叱香港IPO市場，更被散戶喻為「IPO金手指」。無他，高瓴近年戰績彪炳，由早年投資的騰訊 （00700） ，到近年重點轉戰的生物醫藥股，無不取得優異回報。

新股明源雲 （00909） 獲多間明星基金撑場成基石投資者，不少投資者在招股時仍主要着眼於名單上有否高瓴的身影。而今次新股，高瓴認購股數為眾基金之首，為該股增添不少憧憬，明源雲亦不負眾望，首日升幅近倍相當不錯。

今年的新股，有高瓴光環加持的，表現相當出色。高瓴今年有份的新股包括及1隻科網股、3隻醫藥股、1隻物管股，分別為明源雲、沛嘉 （09996） 、康基 （09997） 、海吉亞 （06078） 及建業新生活 （09983） ，而截至周五（25日）累積表現分別為升86%、95%、68%、197%、33%。

即使將新股戰場移師海外，高瓴亦有辦法將其點石成金。天境生物（美：IMAB）及貝殼找房（美：BEKE）是今年高瓴的傑作。天境生物1月上市，當時發行價為14美元，而截至周三（16日）股價收報36.8美元，上升逾160%。而貝殼上月以20美元上市，周三收報60.72美元，大升逾2倍。

雖然從上文看來，高瓴似乎較擅長生物科技股。不過事實上，高瓴投資其他類型股份亦有取得佳績，且遍及中港美三地。代表作包括港股京東 （09618） 、美團 （03690） ；A股格力電器（深：000651）；美股則有近期大熱的Zoom（美：ZM）、Tesla（美：TSLA）、蔚來（美：NIO）。而Zoom、愛奇藝（美：IQ）、拼多多（美：PDD）等截至今年第二季仍然為其重倉股。

高瓴投資戰綫亦包括舊經濟類股份，包括水泥股海螺水泥（滬：600585），港股中則有啤酒股華潤啤酒 （00291） ，及私有化百麗後分拆上市的體育用品股滔博 （06110） ，戰綫可謂深而廣。

至於投資者最關心的，當然是還有甚麼寶物在其袋中，最快估計有內地洗衣液一哥藍月亮及京東健康，相信都會掀起一番熱潮。較長遠的目標則可留意綫上教育平台猿輔導。猿輔導已完成G輪融資，理論上已離上市不遠。而集團最新市值料已破1,000億元，除高瓴外，現有股東還有騰訊、IDG資本等。另外還可留意人工智能晶片設計商「地平綫機械人」，以及貨運平台貨「拉拉」（Lalamove）。兩間公司同獲多間著名基金參投，包括高瓴及紅杉資本。

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撰文：周兆邦

編輯：謝克迪