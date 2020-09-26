  • 29°C
香港時間 : 2020926日 (六) 14:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股攻略】抽新股最佳指標？ 高瓴資本無寶不落（iMoney專題）

即市財經 13:55 2020/09/26

分享：

高瓴資本近年新股市場上表現甚佳。

成立僅15年的高瓴資本，近年可謂吒叱香港IPO市場，更被散戶喻為「IPO金手指」。無他，高瓴近年戰績彪炳，由早年投資的騰訊 （00700） ，到近年重點轉戰的生物醫藥股，無不取得優異回報。

新股明源雲 （00909） 獲多間明星基金撑場成基石投資者，不少投資者在招股時仍主要着眼於名單上有否高瓴的身影。而今次新股，高瓴認購股數為眾基金之首，為該股增添不少憧憬，明源雲亦不負眾望，首日升幅近倍相當不錯。

今年的新股，有高瓴光環加持的，表現相當出色。高瓴今年有份的新股包括及1隻科網股、3隻醫藥股、1隻物管股，分別為明源雲、沛嘉 （09996） 、康基 （09997） 、海吉亞 （06078） 及建業新生活 （09983） ，而截至周五（25日）累積表現分別為升86%、95%、68%、197%、33%。

即使將新股戰場移師海外，高瓴亦有辦法將其點石成金。天境生物（美：IMAB）及貝殼找房（美：BEKE）是今年高瓴的傑作。天境生物1月上市，當時發行價為14美元，而截至周三（16日）股價收報36.8美元，上升逾160%。而貝殼上月以20美元上市，周三收報60.72美元，大升逾2倍。

雖然從上文看來，高瓴似乎較擅長生物科技股。不過事實上，高瓴投資其他類型股份亦有取得佳績，且遍及中港美三地。代表作包括港股京東 （09618） 、美團 （03690） ；A股格力電器（深：000651）；美股則有近期大熱的Zoom（美：ZM）、Tesla（美：TSLA）、蔚來（美：NIO）。而Zoom、愛奇藝（美：IQ）、拼多多（美：PDD）等截至今年第二季仍然為其重倉股。

高瓴投資戰綫亦包括舊經濟類股份，包括水泥股海螺水泥（滬：600585），港股中則有啤酒股華潤啤酒 （00291） ，及私有化百麗後分拆上市的體育用品股滔博 （06110） ，戰綫可謂深而廣。

至於投資者最關心的，當然是還有甚麼寶物在其袋中，最快估計有內地洗衣液一哥藍月亮及京東健康，相信都會掀起一番熱潮。較長遠的目標則可留意綫上教育平台猿輔導。猿輔導已完成G輪融資，理論上已離上市不遠。而集團最新市值料已破1,000億元，除高瓴外，現有股東還有騰訊、IDG資本等。另外還可留意人工智能晶片設計商「地平綫機械人」，以及貨運平台貨「拉拉」（Lalamove）。兩間公司同獲多間著名基金參投，包括高瓴及紅杉資本。

相關文章：

【新股IPO】明源雲首掛賺1.4萬元　一文看清邊隻新股賺最多？

【新股IPO】再鼎醫藥暗盤　輝立暗盤曾升4%一手帳面最多賺1225元

【新股IPO】再鼎醫藥暗盤　輝立暗盤曾升4%一手帳面最多賺1225元

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

撰文：周兆邦 

編輯：謝克迪

基金 經濟 華潤啤酒（00291） 明源雲（00909） 京東集團—SW（09618） 建業新生活（09983） IPO 京東（美：JD） 天境生物（美：IMAB） 貝殼找房（美：Beke）

下一篇文章

【TSLA股價】Tesla一周跌8%　炒友要留意下周數據！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股市況】道指收市升358點　納指大升2.3%（不斷更新）
【美股市況】道指收市升358點　納指大升2.3%（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦收市失28關　恒指夜期低水85點23000點大關爭持（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦收市失28關　恒指夜期低水85點23000點大關爭持（不斷更新）
【新股IPO】雲頂新耀1952周五起招股　一手入場費2.77萬元
【新股IPO】雲頂新耀1952周五起招股　一手入場費2.77萬元
【螞蟻IPO】螞蟻傳引中國社保基金為A股基石投資者 最快下周二香港闖關 （不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻傳引中國社保基金為A股基石投資者 最快下周二香港闖關 （不斷更新）
【新股IPO】雲頂新耀1952首日招股　孖展暫錄243.7億超購逾68倍（不斷更新）
【新股IPO】雲頂新耀1952首日招股　孖展暫錄243.7億超購逾68倍（不斷更新）
【嘉和生物孖展】嘉和生物6998孖展　增至1051億超購364倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【嘉和生物孖展】嘉和生物6998孖展　增至1051億超購364倍、國際配售提早截飛（不斷更新）