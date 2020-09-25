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【美國經濟】路透社：聯儲局官員對經濟復甦步伐意見分歧

即市財經 18:14 2020/09/25

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聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)今周四出席聽證會，預示美國未來經濟充滿不確定性。

美國聯儲局（FED）維持貨幣寬鬆政策，早前宣佈維持利率不變，並明言欲改善失業問題。可是，經濟狀況未見回穩下，路透社今日（25日）引述消息指，聯儲局官員就經濟復甦時間意見不一，對未來經濟預測仍存分歧。

波士頓聯儲銀行行長Eric Rosengren和芝加哥聯儲銀行行長Charles Evans對未來經濟環境傾向審慎，籲國會應實施更多刺激消費措施以挽救經濟。其中Evans本周四更預測，通脹需在2023年年末才可達到2%之目標，意味聯儲局鮑威爾（Jerome Hayden Powell）上月提出的「平均通脹目標機制（Average Inflation Targeting， AIT）」短期內或較難實現。

另外Rosengren更估計，美國今年秋冬季將爆發新一波疫情，形容達致充份就業的目標依然遙遠。

至於聖路易斯聯儲銀行行長James Bullard和列治文聯儲銀行行長Tom Barkin則相信美國經濟將較外界預期佳。Bullard解釋，隨著醫療技術進步，市民衛生意識亦已提高，肺炎病毒死亡率較難上升到今年三月至四月的水平，預期通脹最快可以於明年達到2%。

鮑威爾本周出席參議院銀行委員會聽證會上指出，復甦前景仍不明確，雖然政府已提供大量救助資金，但政府若不能提供更多援助，可能會引發房屋抵押貸款違約危機。

相關文章︰【美國經濟】聯儲局主席鮑威爾及財長姆欽出席聽證會 促財政刺激加碼（第二版）

【美國經濟】儲局主席鮑威爾：經濟復甦前路充滿挑戰

【美國議息】聯儲局維持利率不變 料直至2023年亦不加息（附鮑威爾講話直播）

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編輯：賴奕羚

美國聯儲局 鮑威爾 通脹 美國 就業 失業

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