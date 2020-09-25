【中電送禮】毋須抽獎　承諾慳電即獲3款禮品

夏天是港人的用電高峰期，為了紓緩氣候變化，中電推出「夏季慳電連環賞」活動。由即日至9月30日，中電客戶只要登記承諾慳電，就可以獲500「智能積賞」積分，及三款禮品。

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市民於指定網頁，填寫電力賬戶號碼及電郵地址，並且作出以下3大承諾大即可登記獲獎：

1. 使用冷氣機時把溫度調較至24度並與風扇一併使用 ; 預計每年可慳400度電。 2. 不使用時會關掉後備電源 ; 預計每年可慳400度電。 3. 會使用冷水洗衣服：預計每年可慳100度電。

可獲的禮品包括：

JHC 日本城 NAXO 柔韌軟抽紙巾 (乙條)

OK 便利店超軟三文治 (乙份)

中電自拍外置充電器 (兩個) (顔色隨機送出)

各得獎者將會收到電郵通知，禮品包換領連結將於 14 個工作天內透過電郵送出，禮品10 月 31 日或之前換領。

另外中電亦有設「節能貼士大募集」，市民提交具創意的節能貼士，每個貼士均可獲贈「智能積賞」 300積分 ; 最具創意的首10名得獎者可獲額外「智能積賞」1,000積分及價值港幣$3,000 的電器現金券。

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責任編輯：楊子瑩