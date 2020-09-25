  • 28°C
香港時間 : 2020925日 (五) 19:56
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

英央行經濟師持樂觀展望 疫情反助益英國經濟轉型

環球政經 17:48 2020/09/25

分享：

英倫銀行(BoE) 首席經濟學家霍爾丹（ Andy Haldane）周四接受傳媒訪問時表示，英國政府和央行快速回應疫情， 加上見到商界及工人迅速適應疫情，對英國經濟展望持樂觀態度。

【新冠肺炎】英國單日增逾6,000宗確診　港府列高風險地區下一頁

霍爾丹日前接受英國《獨立電視台》訪問，形容新冠疫情是難得一見的機會，像第二次世界大戰結束後一樣，英國需要把握機會，重新思考商業發展模式，及如何掌握適應實際情況的技能。

【英鎊走勢】脫歐疫情雙重打擊　專家：英鎊最差或見「疫情底」下一頁

他又指，疫情期間英政府和央行迅速採取行動，商界和員工又快速調整工作模式，消除他對經濟前景的憂慮。他又希望這個疫症經驗，能強化英國快速應對的能力，加速商業轉型。

英國財政大臣薩納克（Rishi Sunak）同日公布《支持就業計畫》(Job Support Schem)，希望能刺激未來幾個月經濟，承接將到期的薪資補助方案。 《支持就業計畫》預料於 11 月推出，為勞動力市場投注更多資金，避免裁員危機。

緊貼更多理財資訊請按此

iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【https://imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

 

撰文 : 林展鋒

英國 疫情 裁員 就業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【攪珠結果】六合彩今晚恢復攪珠　頭獎800萬（附攪珠號碼結果）
【攪珠結果】六合彩今晚恢復攪珠　頭獎800萬（附攪珠號碼結果）
【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻　業主600萬訂金凍過水
【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻　業主600萬訂金凍過水
【買樓上車】凱德花園400萬有找　今年新低價　首期僅38萬
【買樓上車】凱德花園400萬有找　今年新低價　首期僅38萬
【百佳抽獎】百佳籌備「誠心賞你」大抽獎 派3200萬現金券　不用到百佳超市消費　直接登記參加（附最新超市優惠）
【百佳抽獎】百佳籌備「誠心賞你」大抽獎 派3200萬現金券　不用到百佳超市消費　直接登記參加（附最新超市優惠）
日本最年輕棋聖封手 以1500萬日圓天價成交
日本最年輕棋聖封手 以1500萬日圓天價成交
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局