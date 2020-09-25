英央行經濟師持樂觀展望 反助益英國經濟轉型

英國央行(BoE) 首席經濟學家霍爾丹（ Andy Haldane）周四接受傳媒訪問時表示，英國政府和央行快速回應疫情， 加上見到商界及工人迅速適應疫情，對英國經濟展望持樂觀態度。

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霍爾丹日前接受英國《獨立電視台》訪問，形容新冠疫情是難得一見的機會，像第二次世界大戰結束後一樣，英國需要把握機會，重新思考商業發展模式，及如何掌握適應實際情況的技能。

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他又指，疫情期間英政府和央行迅速採取行動，商界和員工又快速調整工作模式，消除他對經濟前景的憂慮。他又希望這個疫症經驗，能強化英國快速應對的能力，加速商業轉型。

英國財政大臣薩納克（Rishi Sunak）同日公布《支持就業計畫》(Job Support Schem)，希望能刺激未來幾個月經濟，承接將到期的薪資補助方案。 《支持就業計畫》預料於 11 月推出，為勞動力市場投注更多資金，避免裁員危機。

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