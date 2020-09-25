【英國疫情】逾8成人出現新冠肺炎症狀 不按指引隔離

▲ 英國有研究指，超過80%的英國人出現新冠肺炎相關症狀，卻沒有遵守防疫指引自我隔離。

歐洲第二波新冠肺炎疫情持續，英國宣布加強多項防疫措施，希望可遏制疫情。但英國有研究指，超過80%的英國人出現新冠肺炎相關症狀，卻沒有遵守防疫指引自我隔離，或成為疫情持續的原因之一。

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英國倫敦國王學院進行研究，收集今年3月2日至8月5日期間，來自31,787名16歲以上民眾的數據。研究指出在過去7日出現新冠肺炎症狀的人當中，只有18.2%會按照指引，在出現症狀後留在家中自我隔離。只有11.9%的人會要求進行新冠病毒檢測，以了解自己是否感染。

研究更指，接獲英國國民保健署（NHS）通知曾與確診者密切接觸的人當中，只有約10.9%的人會依照指引留在家中隔離14日。

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研究更發現，民眾不遵守自我隔離指引，主要是因為未能識別自己出現新冠肺炎症狀。據悉，只有不到一半的受訪者能夠識別出新冠肺炎的關鍵症狀，包括咳嗽、發燒及喪失味覺或嗅覺。

英國政府上周宣布，將違反隔離措施的民眾處以1萬英鎊（約9.8萬港元）的罰款，又向因隔離而停工的低收入民眾提供500英鎊（約4,900港元）的補貼。研究人員認為財政因素也成為民眾難以堅持自我隔離的阻礙，認為政府提供財政支援有助鼓勵民眾堅守隔離指引。

責任編輯：鄭錦玲