【公關大娜移@iM網欄】來一杯咖啡 不是數據說了算

數據如酒精，將人的情緒舞高弄低。編輯興沖沖來報喜：在下的網欄首小時錄逾千個PV(page view)，臉書的engagement（參與度）也破了百次，足以樂滋滋好幾日。上周開始陰雨霏霏，閱讀量隨之滑落，心情也跌進谷底。

朋友聚首飯堂，都在聲討這宗罪過，分分秒秒與數據「腦交戰」，折線圖節節上揚，腦細扯起嘴角陰陰笑，若圖型「落樓梯」，耳邊開始迴蕩森林裏的獅吼功。「生為數據、死為數據」，已成為辦公室的一道催命符。

曾有「中國星巴克」之稱的瑞幸咖啡，其創辦人錢治亞一來就高舉「數碼驅動」，力銷「data is king」，一切數字說了算：開店地點、入貨種類、每日進貨量、主打什麼產品，「只看大數據回饋的密碼」，店長反而成了被擺佈的機器。打著高科技的幌子，伴隨瘋狂圈錢、燒錢，野蠻式拓張地盤，兩年狂開4500家店，直奔納斯達克上市，營造一派「東風夜放花千樹」的繁景。一年後忽遭Muddy Water揭發造假數，今年6月29日黯然除牌退市，前後不過三年。

數據不會撒謊，是無辜的，「做數」和「讀數」是人為的事。你的官網每天衍生海量的數據：瀏覽量、heatmap、活躍用戶數⋯⋯亂草叢中找得到金子嗎？歷史的足跡可以預示未來嗎？

一家快餐店上午八點前的奶昔銷量一枝獨秀，又以士多啤梨味最受歡迎，老總追問Why？是否要大幅添加奶類飲品的比重？Big data只鋪陳了表相，無法給予深層的答案。市研人員只好晨光初露坐在店內，發現買奶昔者以女性居多、單槍匹馬、買單品、外賣取走。在面對面的訪談中，得悉這群客都開車上班，漫長的車程中，有飽足感、隨手拎起、又不會碎屑灑滿地的奶昔，成為解餓、解無聊的最佳便利食品。採集意見後，店主在奶昔中加入乾果粒、朱古力碎、烤果仁等，令每一口奶昔變得有趣又驚喜，售價悄悄調高了，也沒收到丁點投訴。

聽聞Netflix神劇《紙牌屋》從導演及演員選角、故事題材，到播映時間，也利用了數據分析得出的神奇方程式，以致一炮而紅。編劇John Mankiewicz卻不以為然，他認為劇集大熱，除了導演、演員、組合的化學效應，更關乎故事的創意、深度和敍事手法，這都不是數字能預測及估算的。

數據是科學，也是藝術，最好是大數據與小數據交叉運用，觀其全貌，得出相關性，同時抽樣調查、焦點小組或深度訪談，長短棍相接，方可做到「見林又見樹」的良效。

編輯告訴我，最近「新股」、「上市」、「螞蟻」均炙手可熱，文章盡量圍繞這些字眼發揮。螞蟻不是變種而受到萬民敬仰，牠得到馬雲和金服的加持，才身價百倍。這種框框，是刻意逢迎、向現實的屈就，不是創意。數據為我們揭示了許多未知，同時也扼殺了許多全新的可能。

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作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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