  • 27°C
香港時間 : 2020928日 (一) 09:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【公關大娜移@iM網欄】來一杯咖啡 不是數據說了算

名人薈萃 08:02 2020/09/28

分享：

數據如酒精，將人的情緒舞高弄低。編輯興沖沖來報喜：在下的網欄首小時錄逾千個PV(page view)，臉書的engagement（參與度）也破了百次，足以樂滋滋好幾日。上周開始陰雨霏霏，閱讀量隨之滑落，心情也跌進谷底。

朋友聚首飯堂，都在聲討這宗罪過，分分秒秒與數據「腦交戰」，折線圖節節上揚，腦細扯起嘴角陰陰笑，若圖型「落樓梯」，耳邊開始迴蕩森林裏的獅吼功。「生為數據、死為數據」，已成為辦公室的一道催命符。

曾有「中國星巴克」之稱的瑞幸咖啡，其創辦人錢治亞一來就高舉「數碼驅動」，力銷「data is king」，一切數字說了算：開店地點、入貨種類、每日進貨量、主打什麼產品，「只看大數據回饋的密碼」，店長反而成了被擺佈的機器。打著高科技的幌子，伴隨瘋狂圈錢、燒錢，野蠻式拓張地盤，兩年狂開4500家店，直奔納斯達克上市，營造一派「東風夜放花千樹」的繁景。一年後忽遭Muddy Water揭發造假數，今年6月29日黯然除牌退市，前後不過三年。

數據不會撒謊，是無辜的，「做數」和「讀數」是人為的事。你的官網每天衍生海量的數據：瀏覽量、heatmap、活躍用戶數⋯⋯亂草叢中找得到金子嗎？歷史的足跡可以預示未來嗎？

一家快餐店上午八點前的奶昔銷量一枝獨秀，又以士多啤梨味最受歡迎，老總追問Why？是否要大幅添加奶類飲品的比重？Big data只鋪陳了表相，無法給予深層的答案。市研人員只好晨光初露坐在店內，發現買奶昔者以女性居多、單槍匹馬、買單品、外賣取走。在面對面的訪談中，得悉這群客都開車上班，漫長的車程中，有飽足感、隨手拎起、又不會碎屑灑滿地的奶昔，成為解餓、解無聊的最佳便利食品。採集意見後，店主在奶昔中加入乾果粒、朱古力碎、烤果仁等，令每一口奶昔變得有趣又驚喜，售價悄悄調高了，也沒收到丁點投訴。

聽聞Netflix神劇《紙牌屋》從導演及演員選角、故事題材，到播映時間，也利用了數據分析得出的神奇方程式，以致一炮而紅。編劇John Mankiewicz卻不以為然，他認為劇集大熱，除了導演、演員、組合的化學效應，更關乎故事的創意、深度和敍事手法，這都不是數字能預測及估算的。

數據是科學，也是藝術，最好是大數據與小數據交叉運用，觀其全貌，得出相關性，同時抽樣調查、焦點小組或深度訪談，長短棍相接，方可做到「見林又見樹」的良效。

編輯告訴我，最近「新股」、「上市」、「螞蟻」均炙手可熱，文章盡量圍繞這些字眼發揮。螞蟻不是變種而受到萬民敬仰，牠得到馬雲和金服的加持，才身價百倍。這種框框，是刻意逢迎、向現實的屈就，不是創意。數據為我們揭示了許多未知，同時也扼殺了許多全新的可能。

    點擊圖片放大
    +2

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

更多公關大娜移@陳仕娜的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 陳仕娜

欄名 : 公關大娜移

最新專欄文章 更多

【公關大娜移@iM網欄】一條項鍊的距離 偽上流的玩笑
2020/09/21
【公關大娜移@iM網欄】一條項鍊的距離 偽上流的玩笑
【公關大娜移@iM網欄】《三十而已》說到「騎呢」行銷
2020/09/14
【公關大娜移@iM網欄】《三十而已》說到「騎呢」行銷
【公關大娜移@iM網欄】「人脈創勝機」 請君入局
2020/08/31
【公關大娜移@iM網欄】「人脈創勝機」 請君入局
【公關大娜移@iM網欄】口乃心之門戶 識講嘢好過識做嘢？
2020/08/24
【公關大娜移@iM網欄】口乃心之門戶 識講嘢好過識做嘢？
【公關大娜移@iM網欄】是愛情啊！要好好經營！
2020/08/17
【公關大娜移@iM網欄】是愛情啊！要好好經營！

上一篇文章

【轉買私樓】原打算抽居屋自知中籤機會渺茫 上車客轉軚480萬元購屯門「新地」私樓

下一篇文章

【有「情」人@iM網欄】10種性格障礙 性格都會有病？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局
誤信投資群組 台灣網民買香港老千股 5分鐘暴跌九成
誤信投資群組 台灣網民買香港老千股 5分鐘暴跌九成
【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
【第四季展望】第四季　要留意的10隻股票(上)
【第四季展望】第四季　要留意的10隻股票(上)
【筍盤推介】 呎價唔使9千 換樓上車人士「恩物」 呢個屋苑3房仲有4百幾萬放盤比你揀
【筍盤推介】 呎價唔使9千 換樓上車人士「恩物」 呢個屋苑3房仲有4百幾萬放盤比你揀
【裏裏外外@iM網欄】每天6分鐘運動，令膝蓋年輕20 年
【裏裏外外@iM網欄】每天6分鐘運動，令膝蓋年輕20 年