【樂遊天下@iM網欄】10號風球之不宜去旅行 難忘的倒楣之旅

是咁的，好友A很喜歡跑馬拉松，由渣馬到台北馬拉松，再到名古屋的Tiffany Run都不會放過。有一年，她與一眾跑友到克羅地亞跑馬拉松，剛好我也有興趣去景色如畫的十六湖，而且鄰近國家斯洛文尼亞儼如人間仙境、黑山共和國和波斯尼亞的悠久歷史也非常吸引，於是我決定「陪公主跑步」。

▲ 克羅地亞十六湖

由於斯洛文尼亞不在大家的行程內，於是我比團友提早數天出發。

作為一個經常旅遊的香港人，我早已被國泰航空寵壞，以為check-in後一勞永逸，只要40分鐘前托運行李，入閘便可。加上當晚為防山竹襲港，還要將家裡的窗戶貼上膠紙，忙個不了，最後真的在起飛前四十分鐘才到機場。

▲ 波斯尼亞 Mostar

誰不知，當天我坐的是卡塔爾航空，而且是山竹襲港前夕。我到機場時櫃檯已空空如也。晴天霹靂的我，在附近的櫃檯找到其他航空公司的員工查詢，才得知卡塔爾航空在起飛前一小時已關閘，即使電話可以聯絡航空公司，也無法上機。而且航空公司當我no show，回程機票也不能用，絕對是total loss。

無奈的我，只好打道回府，重新訂機票。颱風前夕，機票異常昂貴。但是頭已濕，只好肉赤地買了人生中最貴的一張經濟客艙機票，之後一天出發。

以為當晚已經夠倒楣了，怎知一不離二，二不離三。買完機票後，竟然發現航空公司給了我四天後的機票。簡單來說，我買的是星期六晚的機票，但得到的是星期二晚的機票，我即使如何大意，也不會這樣選錯日子。請留意，星期六的選項是在電腦的右邊，而星期二是在左邊的。

Anyway，打了數通長途電話給卡塔爾航空，希望更改機票，但仍然不得要領，於是決定提早九小時到機場，碰碰運氣。

▲ 斯洛文尼亞Bled湖區

幸運的我，遇上了一個非常優秀的地勤，等了45分鐘後，他告訴我可以乘坐晚上七時的飛機，還比我原定的凌晨機要早五小時。滿心歡喜的我準備取出錢包付費，怎知無論如何也找不到，原來中午時分購買食品時，將錢包放在另一手袋內，出行時忙了帶。

大驚之下，問地勤可否使用Apple Pay，還好他說沒有額外費用。鬆了一口氣，馬上致電好友B，請她到我家取錢包，然後交給好友A。

上機後，我望着身上僅餘的100歐元 ，心裏盤算着如何在昂貴的歐洲捱過未來數天。

到埗後，坐巴士到湖區，第一時間報名參加兩天後出發的重點遊，參觀在山洞內建成的堡壘，以及歐洲最大的鐘乳石洞。

▲ 斯洛文尼Postojna堡壘

和旅遊公司周旋了半小時，也不能用Apple Pay付款，只好用身上八成的盤川報團。結果要從巴士站拉着沉重的行李走了約45分鐘，才到達早已預訂的酒店。

▲ 斯洛文尼亞Bled湖區酒店

到了酒店，有種大功告成的感覺。而且酒店員工非常親切，馬上送我一份泛舟湖上的優惠券。滿心歡喜的我，沐浴更衣後穿上長長的裙子，心想如何拍攝湖中教堂的美景。結果，走了半天，終於找到了船家。年輕俊美的船家不是帶我上船，而是給我一雙船槳。原來這是免費的划艇優惠（O嘴了3秒）。

▲ 終於划到了湖中教堂

坐了十多小時飛機，已經疲憊不堪，還要划艇，真的灰到懷疑人生。但口袋裏只剩下十八歐元的我（是這樣的，我用兩歐元買了雪糕當午餐），如果不自己划艇，要花數歐元才可坐船到湖中教堂，那就不夠盤川渡過餘下數天了。

於是發揮我的can do spirit，努力地將船撐到目的地，感覺像煞馬拉松衝線時刻，而且回程還可再次衝線，真的雙倍奉還（半澤直樹mode）。

此行教訓我風雨飄搖時是應該守護家園的 （嗚嗚，以後唔敢打風去旅行了）。

作者_樂遊簡介： 年少時志願是當《Lonely Planet》或《National Geographic》作者，結果多年來乖乖的做個忙碌OL。畢竟天生坐不定，曾多次裸辭去旅遊。走遍天涯海角後，最愛的還是香港。

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