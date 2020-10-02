  • 30°C
香港時間 : 20201002日 (五) 13:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樂遊天下@iM網欄】10號風球之不宜去旅行 難忘的倒楣之旅

名人薈萃 12:47 2020/10/02

分享：

是咁的，好友A很喜歡跑馬拉松，由渣馬到台北馬拉松，再到名古屋的Tiffany Run都不會放過。有一年，她與一眾跑友到克羅地亞跑馬拉松，剛好我也有興趣去景色如畫的十六湖，而且鄰近國家斯洛文尼亞儼如人間仙境、黑山共和國和波斯尼亞的悠久歷史也非常吸引，於是我決定「陪公主跑步」。

克羅地亞十六湖

由於斯洛文尼亞不在大家的行程內，於是我比團友提早數天出發。

作為一個經常旅遊的香港人，我早已被國泰航空寵壞，以為check-in後一勞永逸，只要40分鐘前托運行李，入閘便可。加上當晚為防山竹襲港，還要將家裡的窗戶貼上膠紙，忙個不了，最後真的在起飛前四十分鐘才到機場。

波斯尼亞 Mostar

誰不知，當天我坐的是卡塔爾航空，而且是山竹襲港前夕。我到機場時櫃檯已空空如也。晴天霹靂的我，在附近的櫃檯找到其他航空公司的員工查詢，才得知卡塔爾航空在起飛前一小時已關閘，即使電話可以聯絡航空公司，也無法上機。而且航空公司當我no show，回程機票也不能用，絕對是total loss。

無奈的我，只好打道回府，重新訂機票。颱風前夕，機票異常昂貴。但是頭已濕，只好肉赤地買了人生中最貴的一張經濟客艙機票，之後一天出發。

以為當晚已經夠倒楣了，怎知一不離二，二不離三。買完機票後，竟然發現航空公司給了我四天後的機票。簡單來說，我買的是星期六晚的機票，但得到的是星期二晚的機票，我即使如何大意，也不會這樣選錯日子。請留意，星期六的選項是在電腦的右邊，而星期二是在左邊的。

Anyway，打了數通長途電話給卡塔爾航空，希望更改機票，但仍然不得要領，於是決定提早九小時到機場，碰碰運氣。

斯洛文尼亞Bled湖區

幸運的我，遇上了一個非常優秀的地勤，等了45分鐘後，他告訴我可以乘坐晚上七時的飛機，還比我原定的凌晨機要早五小時。滿心歡喜的我準備取出錢包付費，怎知無論如何也找不到，原來中午時分購買食品時，將錢包放在另一手袋內，出行時忙了帶。

大驚之下，問地勤可否使用Apple Pay，還好他說沒有額外費用。鬆了一口氣，馬上致電好友B，請她到我家取錢包，然後交給好友A。

上機後，我望着身上僅餘的100歐元 ，心裏盤算着如何在昂貴的歐洲捱過未來數天。

到埗後，坐巴士到湖區，第一時間報名參加兩天後出發的重點遊，參觀在山洞內建成的堡壘，以及歐洲最大的鐘乳石洞。

斯洛文尼Postojna堡壘

和旅遊公司周旋了半小時，也不能用Apple Pay付款，只好用身上八成的盤川報團。結果要從巴士站拉着沉重的行李走了約45分鐘，才到達早已預訂的酒店。

斯洛文尼亞Bled湖區酒店

到了酒店，有種大功告成的感覺。而且酒店員工非常親切，馬上送我一份泛舟湖上的優惠券。滿心歡喜的我，沐浴更衣後穿上長長的裙子，心想如何拍攝湖中教堂的美景。結果，走了半天，終於找到了船家。年輕俊美的船家不是帶我上船，而是給我一雙船槳。原來這是免費的划艇優惠（O嘴了3秒）。

終於划到了湖中教堂

坐了十多小時飛機，已經疲憊不堪，還要划艇，真的灰到懷疑人生。但口袋裏只剩下十八歐元的我（是這樣的，我用兩歐元買了雪糕當午餐），如果不自己划艇，要花數歐元才可坐船到湖中教堂，那就不夠盤川渡過餘下數天了。

於是發揮我的can do spirit，努力地將船撐到目的地，感覺像煞馬拉松衝線時刻，而且回程還可再次衝線，真的雙倍奉還（半澤直樹mode）。

此行教訓我風雨飄搖時是應該守護家園的 （嗚嗚，以後唔敢打風去旅行了）。

作者_樂遊簡介：

年少時志願是當《Lonely Planet》或《National Geographic》作者，結果多年來乖乖的做個忙碌OL。畢竟天生坐不定，曾多次裸辭去旅遊。走遍天涯海角後，最愛的還是香港。

更多樂遊天下@樂遊的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 樂遊

欄名 : 樂遊天下

最新專欄文章 更多

【樂遊天下@iM網欄】為咗旅行 你可以去到幾盡？
2020/09/11
【樂遊天下@iM網欄】為咗旅行 你可以去到幾盡？

上一篇文章

【新冠肺炎】特朗普夫婦確診新冠肺炎　美股期貨急挫

下一篇文章

【Cheese is a Lifestyle@iM網欄】莫城布里芝士——皇室芝士
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行點睇】螞蟻上市　獨角獸回巢　滙豐指呢隻股是最大受惠者
【大行點睇】螞蟻上市　獨角獸回巢　滙豐指呢隻股是最大受惠者
【環球樓巿】瑞銀數據顯示7個城巿房地產現泡沫 香港有份排第幾？
【環球樓巿】瑞銀數據顯示7個城巿房地產現泡沫 香港有份排第幾？
【買樓上車】心儀單位叫價千萬元　獲父母資助首期　每月供幾多？
【買樓上車】心儀單位叫價千萬元　獲父母資助首期　每月供幾多？
大圍站上蓋命名為柏傲莊　新世界如何定價？
大圍站上蓋命名為柏傲莊　新世界如何定價？
【樓市熱話】急急腳借九成按揭上車？　網民：發覺最近很多90後置業
【樓市熱話】急急腳借九成按揭上車？　網民：發覺最近很多90後置業
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」