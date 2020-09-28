【管理哲學】曾俊華看未來人力資源管理：人工智能是雙刃劍

▲ 曾俊華坦言，從行政管理到商界及科技領域，其實轉變並未如想像般大，因為自己從小就在研讀數理科的環境下成長，科技與之有密切關係。

近年人力資源挑戰紛紛落在人工智能（AI）取代人手的議題上，畢竟現時科技發展速度超乎想像，「AI威脅論」彷彿成真，近年活躍金融科技界的曾俊華就認為，AI無疑能取代人手工作，但AI終究只是工具，未來社會發展必須配合大數據分析技術，同時亦不能忽視人工智能帶來的道德問題。

曾俊華自2017年正式退任財政司司長一職後，便活躍於商界，亦特別鍾情金融科技（FinTech），及後更成為本地虛擬保險公司保泰人壽的資深顧問，並不時出席科技主題講座，暢談對人工智能等技術的看法。從行政管理高官到轉戰商界、科技界，轉變之大，實在讓人驚訝。

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曾俊華坦言，從行政管理到商界及科技領域，其實轉變並未如想像般大，因為自己從小就在研讀數理科的環境下成長，科技與之有密切關係。「人工智能於上世紀70年代已經開始談論，以往科技未能配合到，要發展就必須要靠高速的電腦運算能力與大數據分析技術。」他透露，他本人對人工智能範疇早已興趣盎然。

▲ 曾俊華表示，現時網上就有各類百科全書，背後的知識、數據在不斷累積，學習知識亦不需再「死記硬背」，而是利用科技工具互相配合。（黃建輝攝）

現時科技與人類生活、社會進步息息相關，曾俊華指出，進入文明社會，人們必須善用不同工具。「AI只是工具，只會幫到你工作上有更高效率。」他解釋，例如在教育方面，現時網上就有各類百科全書，背後的知識、數據在不斷累積，學習知識亦不需再「死記硬背」，而是利用科技工具互相配合。他強調，更重要的是軟知識，了解工具的功能，並學懂控制工具。

軟知識即是如何合作、溝通，擁有批判性思考，學校亦應加強學生在這方面的訓練，未來有助將AI工具帶到一個新層次。

培訓軟知識成關鍵

面對AI驚人的發展速度，人類似乎望塵莫及。曾俊華強調，AI學習速度無可避免會愈來愈快，知識增長將超越人類，未來甚至能像人類般聰明，AI的倫理道德問題必須深思及關注。「AI就像刀一樣，但工具終究只是工具，重要的是人們如何去使用。」他預料，AI的確能幫助人類應付各種工作，未來亦必定會取替勞動力密集的工作。「就像18世紀出現的工業革命般，當年美國車廠Ford，亦對當地農業產生好大影響，但同時亦令社會出現新工種。」

▲ 曾俊華表示，AI就像刀一樣，但工具終究只是工具，重要的是人們如何去使用。（法新社圖片）

曾俊華解釋，科技進步確會令很多工作消失，但亦伴隨不少新工種出現。「有報告指出，未來10至15年間將陸續出現新工種，而當中85%的新工作，在現今社會都未曾出現。」他補充，現時有講法，律師，會計師等專業，AI技術或能在未來一一取替。

例如IBM Watson技術，能夠短時間內提供準確的法律意見，是以未來10年，大部分律師或會被取代。

而醫生目前亦已開始使用AI診治病症，可以從病人不同的醫療照片中看到細微變化，並為醫生的診斷作參考。

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記者：李彥煒