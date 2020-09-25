  • 28°C
香港時間 : 2020925日 (五) 21:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【迎接PS5】Logitech推出電競賽車軚盤　售$3999

科技 20:39 2020/09/25

分享：

Logitech看準機會，推出G923 TRUEFORCE遊戲賽車軚盤及腳踏，成為世界首個支援PS5的賽車軚盤。

Sony新遊戲機PlayStation 5（PS5）預購一出，立刻被搶購一空。Logitech看準機會，推出G923 TRUEFORCE遊戲賽車軚盤及腳踏，成為世界首個支援PS5的賽車軚盤。

【遊戲主機】Xbox Series S未開售先降價　只為擊敗PS5？

PS5及Xbox超額預購　外媒：飢餓行銷所致

Logitech宣布，G923 TRUEFORCE賽車軚盤及腳踏已於昨（24日）正式於網店開賣，適用於PS4 ︑ PC以及將支援即將推出之PS5遊戲。是次推出的電競軚盤採用Logitech獨創的TRUEFORCE系統，每秒對遊戲的物理引擎和音訊引擎進行逾4,000次的處理速度，並將其細節反應回饋在軚盤上，讓玩家感受到微細震動及細緻頻率，大幅度提升賽車體驗。

    點擊圖片放大

在支援賽車軚盤及腳踏的遊戲中，用家可自訂雙離合器啟動控制，模擬真實賽車時的彈射起步輔助功能，以最大的牽引力和最少的磨胎打滑衝出起跑線。 軚盤上更有24種選擇旋鈕（24-Point Selection Dial），讓玩家自訂輪胎摩擦力、扭力、自動穩定管理及煞車驅動等自定義參數。

值得一提的是，G923 TRUEFORCE遊戲賽車軚盤及腳踏現時已於官方網店LogitechClub及Price.com.hk網店首賣，首賣官方搶先價則為3499港元，優惠期至10月7日。10月8日起將於香港各大代理零售商公開發售，售3999港元。

【PS5預購】Sony為預購混亂致歉　近日將增加預購貨源

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【PS5】PlayStation 5宣傳影片曝光　展現主機、控制器新技術
2020/08/21
【PS5】PlayStation 5宣傳影片曝光　展現主機、控制器新技術
《Overcooked》即將登陸PS5及Xbox Series X
2020/07/22
《Overcooked》即將登陸PS5及Xbox Series X
【PS5】Sony PS5遊戲盒首度曝光　有望年底同步推出
2020/07/10
【PS5】Sony PS5遊戲盒首度曝光　有望年底同步推出
【PS5發布會】PlayStation 5主機終登場　首揭超強遊戲陣容
2020/06/12
【PS5發布會】PlayStation 5主機終登場　首揭超強遊戲陣容
遊戲設置 電競 零售 香港 PlayStation Sony 遊戲

下一篇文章

【每日焦點】5G手機新品不斷推出　Sony早鳥優惠吸客
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

蘋果搶修iPhone 5大Bug！釋出 iOS 14.0.1 更新
蘋果搶修iPhone 5大Bug！釋出 iOS 14.0.1 更新
【附宮崎駿圖連結】打工仔接力製MEME圖自嘲　有咩免費製圖App好推介？
【附宮崎駿圖連結】打工仔接力製MEME圖自嘲　有咩免費製圖App好推介？
【iOS 14】新功能成功討用戶歡心　逾3成用戶已升級iOS 14
【iOS 14】新功能成功討用戶歡心　逾3成用戶已升級iOS 14
【健康碼】各地研發健康護照方案　海外開發商解構技術應用潛力
【健康碼】各地研發健康護照方案　海外開發商解構技術應用潛力
Tesla全球網絡癱瘓　車主被困沙漠2小時
Tesla全球網絡癱瘓　車主被困沙漠2小時
三星推Galaxy S20 FE 　6款顏色選擇5G版估計約售5500港元
三星推Galaxy S20 FE 　6款顏色選擇5G版估計約售5500港元