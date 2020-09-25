【迎接PS5】Logitech推出電競賽車軚盤　售$3999

▲ Logitech看準機會，推出G923 TRUEFORCE遊戲賽車軚盤及腳踏，成為世界首個支援PS5的賽車軚盤。

Sony新遊戲機PlayStation 5（PS5）預購一出，立刻被搶購一空。Logitech看準機會，推出G923 TRUEFORCE遊戲賽車軚盤及腳踏，成為世界首個支援PS5的賽車軚盤。

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Logitech宣布，G923 TRUEFORCE賽車軚盤及腳踏已於昨（24日）正式於網店開賣，適用於PS4 ︑ PC以及將支援即將推出之PS5遊戲。是次推出的電競軚盤採用Logitech獨創的TRUEFORCE系統，每秒對遊戲的物理引擎和音訊引擎進行逾4,000次的處理速度，並將其細節反應回饋在軚盤上，讓玩家感受到微細震動及細緻頻率，大幅度提升賽車體驗。

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在支援賽車軚盤及腳踏的遊戲中，用家可自訂雙離合器啟動控制，模擬真實賽車時的彈射起步輔助功能，以最大的牽引力和最少的磨胎打滑衝出起跑線。 軚盤上更有24種選擇旋鈕（24-Point Selection Dial），讓玩家自訂輪胎摩擦力、扭力、自動穩定管理及煞車驅動等自定義參數。

值得一提的是，G923 TRUEFORCE遊戲賽車軚盤及腳踏現時已於官方網店LogitechClub及Price.com.hk網店首賣，首賣官方搶先價則為3499港元，優惠期至10月7日。10月8日起將於香港各大代理零售商公開發售，售3999港元。

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責任編輯：曾曉汶