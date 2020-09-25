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【投資者出擊】業主陷財困劈價12%蝕住沽星鑽 投資者見有筍盤唔使睇樓即接貨

股樓投資 17:36 2020/09/25

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自政府放寬限聚令，新盤群起，二手市場交投亦暢旺，最近樓市的一個現象，是投資者出動入市筍盤。最近西營盤星鑽一個兩房筍盤以大幅低於市價放售，即獲投資者接貨。

【樓市現象】優質特色戶大幅割價即獲承接 峻弦罕有複式劈23%半億元易手，了解按【下一頁


利嘉閣地產分行經理黃國然表示，該行新近促成西營盤星鑽中層J室的二手成交，單位實用面積約499平方呎，為兩房間隔，外望享城市景觀。單位放售至今兩個月，業主原叫價1,230萬元，日前最終以1,088萬元連租約易手，劈價142萬元或約12%，折合實用面積呎價約21,804元。以現時同類單位叫價1,200萬至1,400萬元計算，是次成交價較市價大幅低出一至兩成。

【蝕讓離場】再有納米盤業主蝕住沽 喜點業主揸住單位1年半就輸咗70萬，了解按【下一頁

據了解，原業主在2015年4月，以約1,096.3萬元買入上述單位，持貨約5年多，現沽出轉手帳面微蝕約8.3萬元或0.8%。

黃國然指，受去年的社會運動至今年的新冠肺炎疫情打擊，單位原業主本身經營的生意大受影響，故急於大幅劈價沽出上述收租物業套現。而新買家也為資深投資者，家族持有不少物業作長線收租用途。黃國然指：「該名買家從未到過星鑽，只在網上看過單位相片，及從Google Map上看物業的位置，見以上單位叫價明顯低水，價格合理，加上回報穩定，就在24小時內、無睇樓的情況下決定買入。」以現時單位每月租金約3萬元水平，租金回報達3.3厘。

黃國然續稱，星鑽現時約有30個放盤，實用面積約400平方呎的一房單位，最低入場費由約1,000萬元起。

【上車之選】灣仔千禧物業靜中帶旺交通購物極便利 入場樓價480萬元起，了解按【下一頁


 

 

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記者：陳詠妍

放盤 二手市場 疫情 新冠肺炎疫情 收租

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