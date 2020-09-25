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微軟認Windows 10藏Bug位達一年！舊年兩次更新都存在

科技 17:33 2020/09/25

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原來在 2019 年的兩次 Windows 10 年度更新（1909 與 1903）版都存有漏洞﹐不過事隔一年多微軟官方才公開承認其Windows 10更新存相同漏洞，並表示將會推修復更新。

微軟（Microsoft）最近表示，原來在 2019 年的兩次 Windows 10 年度更新（1909 與 1903）版都存有漏洞﹐不過事隔一年多微軟官方才公開承認其Windows 10更新存相同漏洞，並著手推修復更新。

據外媒《Wccftech》指出，由於有關更新出現兼容問題，當舊版 Windows 10 用戶想更新至 1909 與 1903 版本時，系統會彈出「安裝 Windows 將會移除部分可選功能」，用戶必須在安裝結束後重新將被移除的功能加入設定之中。而當Local System用戶被 Windows 10 防火牆阻擋連線時，也會不斷彈出警告視窗。

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微軟解釋指﹐上述漏洞分別是源自系統核心組件的衝突﹐以及因為 Windows 10 動態更新無法正確下載更新包所導致。而該公司正在研究有關的解決方法，並會在即將發布更新版修正該問題。

Wikipedia更新介面　擬20週年正式登場

責任編任：張寶燕

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