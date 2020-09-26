  • 28°C
香港時間 : 2020926日 (六) 17:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市奇葩】英國大學招收國際學生人數　創新高

環球政經 16:12 2020/09/26

分享：

新冠肺炎對各國經濟影響甚大，有店舖因而倒閉，也有電商的生意額有所增長，甚至展開招聘，最新的錄取數據顯示，英國的大學錄取國際學生人數創新高，有逆增長的情況出現。

英國全國大學的統一學生申請機構The Universities and Colleges Admissions Service (UCAS) 指，今年秋天英國的大學錄取英國和歐盟以外地區的本科生人數增加9％，創歷年新高達至44,300人。

英央行經濟師持樂觀展望 疫情反助益英國經濟轉型：【下一頁

據《衛報》報道，大學加大海外招收學生的工作，加上可能受惠於美國疫情尚未緩和，以及新西蘭及澳洲等國仍未對國際學生開放入境，所以英國大學招生數量有上升趨勢。此外，招生官員慶祝在英國的大學一年級，有22.5％來自當地教育程度較低的地區，顯示他們可繼續接受高等教育。

UCAS表示，新冠肺炎疫情期間，可以反映出大眾對高等教育的需求增加。目前有約515,650名學生獲確認取錄，按年增4%。不過數據還顯示，來自歐盟的學生對比起2019-20年度，下跌2%，少於3萬名學生。

【新冠肺炎】英國單日增逾6,000宗確診 港府列高風險地區：【下一頁

高等教育政策研究所所Nick Hillman表示，由於英國脫歐的不確定性，來自歐盟的學生人數或會下降。他又指，沒有人可預料非歐盟的國際學生人數有如此大的增長。「我們必須拭目以待，看看他們是否真的會全部到達然後再繼續學習。」

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

#緊貼更多理財資訊按此

責任編輯：黎淑雯

澳洲 新西蘭 疫情 經濟 大學 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【買樓理財】港島盤有賺無輸？　這個半新盤兩年來全蝕

下一篇文章

【有片睇！】回流80後開創時尚旗袍店一年已回本　創立人：最初要約客人到酒店洗手間試身
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓上車】凱德花園400萬有找　今年新低價　首期僅38萬
【買樓上車】凱德花園400萬有找　今年新低價　首期僅38萬
【百佳抽獎】百佳籌備「誠心賞你」大抽獎 派3200萬現金券　不用到百佳超市消費　直接登記參加（附最新超市優惠）
【百佳抽獎】百佳籌備「誠心賞你」大抽獎 派3200萬現金券　不用到百佳超市消費　直接登記參加（附最新超市優惠）
【投資者出擊】業主陷財困劈價12%蝕住沽星鑽 投資者見有筍盤唔使睇樓即接貨
【投資者出擊】業主陷財困劈價12%蝕住沽星鑽 投資者見有筍盤唔使睇樓即接貨
【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻　業主600萬訂金凍過水
【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻　業主600萬訂金凍過水
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局
日本最年輕棋聖封手 以1500萬日圓天價成交
日本最年輕棋聖封手 以1500萬日圓天價成交