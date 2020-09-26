【疫市奇葩】英國大學招收國際學生人數　創新高

新冠肺炎對各國經濟影響甚大，有店舖因而倒閉，也有電商的生意額有所增長，甚至展開招聘，最新的錄取數據顯示，英國的大學錄取國際學生人數創新高，有逆增長的情況出現。

英國全國大學的統一學生申請機構The Universities and Colleges Admissions Service (UCAS) 指，今年秋天英國的大學錄取英國和歐盟以外地區的本科生人數增加9％，創歷年新高達至44,300人。

英央行經濟師持樂觀展望 疫情反助益英國經濟轉型：【下一頁】

據《衛報》報道，大學加大海外招收學生的工作，加上可能受惠於美國疫情尚未緩和，以及新西蘭及澳洲等國仍未對國際學生開放入境，所以英國大學招生數量有上升趨勢。此外，招生官員慶祝在英國的大學一年級，有22.5％來自當地教育程度較低的地區，顯示他們可繼續接受高等教育。

UCAS表示，新冠肺炎疫情期間，可以反映出大眾對高等教育的需求增加。目前有約515,650名學生獲確認取錄，按年增4%。不過數據還顯示，來自歐盟的學生對比起2019-20年度，下跌2%，少於3萬名學生。

【新冠肺炎】英國單日增逾6,000宗確診 港府列高風險地區：【下一頁】

高等教育政策研究所所Nick Hillman表示，由於英國脫歐的不確定性，來自歐盟的學生人數或會下降。他又指，沒有人可預料非歐盟的國際學生人數有如此大的增長。「我們必須拭目以待，看看他們是否真的會全部到達然後再繼續學習。」

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

#緊貼更多理財資訊按此。

責任編輯：黎淑雯