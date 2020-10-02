【渴望一切頭頭是道@iM網欄】把握創業好時機 從社交平台出「髮」

剛收到一位從新手開始，培訓成為一位髮型師的離職信，本來這都是生意上會有的經驗，但仍然感到非常突然，因為這幾年看到他從第一天成為髪型師開始，成績非常突出，因為他利用網上平台Instagram 、YouTube、 Facebook等發佈自己日常生活及作品，包括相片及視頻，吸引了很多年青客戶去找他弄頭髮，客源方面非常廣闊！再假以時日，應該很快就會成為我們其中一位合夥人。

問他為何離開，他告訴我，不是跳槽到其他髪廊，是趁着這段時間租金回落，想試試自己的能力去創業，他還安慰我說，將來也有機會再合作！心裏當然是不捨得，但想起當年自己都是這樣走出去創業，而可以遇上很多不同的人物及故事，心裏也想着他將來可能回來時，會帶到不同的東西給公司，也未嘗不是好事！再想深一層，當市場有很多人心灰意冷，亦有人漏夜趕科場，很多人時常說「一雞死 一雞鳴」去形容香港的生意生態市場，現在也不失為一枝要繼續用心去經營的強心針！

從這位新進的髪型師能夠短時間，從晉升到創業路上，也得到新的啟發，就是公眾社交平台的重要性！！想當年我們剛成為髮型師的時候，尋找客源是非常被動的！只能靠輪着隊等待店舖進來的新客或朋友及家人的介紹才有工作，就算有好的作品，亦只能夠靠口碑，根本沒有什麼平台去給你發表，除非幸運地有着幾位明星客人，當他們在雜誌上接受訪問時，可以看到髮型師的名字已慕名而來！到有能力創業當上小老闆時，就必須找些位置比較好的店舖，但當然租金成本亦大大提升！位置不好的沒有什麼客人經過的店舖，創業失敗的機會就非常之大！

很多年青人常說現在是水尾，很難再有機會創業。但我覺得和我們當年比較，現在才是大好機會！因為利用公眾平台，可以讓很多不同陌生人，包括世界各地都可以有機會做到他們的生意，令他們成為你的忠實粉絲！但當然就是，除了用心學習技術時亦要開始多留意公眾平台，學習如何發佈作品及書寫文字，攝影技巧⋯⋯如果能靈活運用，走的路比起當年我們多了很多方法及機會呢！

這段時間我亦因為多留意公眾平台，已發現很多不同的年青人手藝創作，也透過這個媒介認識了一些香港青年工匠，開始討論如何跨界合作，也完成了幾個項目，開始為他們推廣一下他們的創意及工藝。所以這段時間公司內部會議時，除了增加一些學徒關於平台上的課程時，亦提醒老經驗的師傅也必須與時並進，不落潮流！

這陣子多了很多客人問，為甚麼這段時間，頭上多了很多頭瘡及大量頭屑，還有輕微脫髮跡象，即使洗頭次數密了，及用上去屑洗髮水也解決不了！我告訴他們，這可能脂溢性皮炎，因為精神比較緊張而導致免疫力下降而出現，應該嘗試去找找皮膚科醫生問一問比較好。無論現在環境如何困難，亦希望大家放鬆心情，當有時間，可以享受一下頭皮spa放鬆享受一下，紓緩壓力後，等疫情過後，再努力出「髪」。

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作者_亂髮隨筆簡介 細個讀不成書，聽阿媽話學門手藝，將來點都搵到食。從學師仔到開一間細細髮型屋，發展到今天商業，藝術，美容養生於一身，中間過程堪過關斬將，身心磨練。

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