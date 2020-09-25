【日日有低價】惠康承諾逾300款貨6個月不加價　公布「鎖定價格」產品

惠康周二（22日）宣布啟動總值超過 1.2 億港元的「點點心意」回饋社會計劃，當中包括承諾逾300款日常貨品6個月不加價。今日則宣布了推出「日日有低價」企劃，將超過300件精選產品鎖定於優惠價格並公布部分精選優惠產品價格。

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惠康公布的優惠產品包括白米、糧油食品、新鮮蔬果、冰鮮豬肉、魚柳、雞蛋、衛生紙品和寵物食品等生活必需品。

精選產品包括：

金象牌頂上茉莉香米（5kg） 鎖定價：75元

獅球嘜花生油3支裝（900ml） 鎖定價：88元

香蕉（1磅） 鎖定價：4.5元

小唐菜苗、菜心、唐生菜、小唐菜、白菜仔、白菜、油麥菜（300gm） 鎖定價：12元／2

泰國各款冰鮮豬肉（200-450gm） 鎖定價：39元

挪威急凍鯖魚柳（2件） 鎖定價：11元

農坊寶美國一級中蛋（12隻） 鎖定價：18元

特柔金裝三層印花紙（10卷） 鎖定價：28元

惠康亦會在店內「日日有低價」售價標籤，協助客人識別出300件精選產品。

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責任編輯：楊子瑩