  • 28°C
香港時間 : 2020925日 (五) 18:26
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【日日有低價】惠康承諾逾300款貨6個月不加價　公布「鎖定價格」產品

理財智慧 17:42 2020/09/25

分享：

惠康周二（22日）宣布啟動總值超過 1.2 億港元的「點點心意」回饋社會計劃，當中包括承諾逾300款日常貨品6個月不加價。今日則宣布了推出「日日有低價」企劃，將超過300件精選產品鎖定於優惠價格並公布部分精選優惠產品價格。

【百佳抽獎】百佳籌備「誠心賞你」大抽獎 派3200萬現金券 不用到百佳超市消費 直接登記參加（附最新超市優惠）【下一頁

惠康公布的優惠產品包括白米、糧油食品、新鮮蔬果、冰鮮豬肉、魚柳、雞蛋、衛生紙品和寵物食品等生活必需品。

精選產品包括：

  • 金象牌頂上茉莉香米（5kg）　鎖定價：75元
  • 獅球嘜花生油3支裝（900ml）　鎖定價：88元
  • 香蕉（1磅）　鎖定價：4.5元
  • 小唐菜苗、菜心、唐生菜、小唐菜、白菜仔、白菜、油麥菜（300gm）　鎖定價：12元／2
  • 泰國各款冰鮮豬肉（200-450gm）　鎖定價：39元
  • 挪威急凍鯖魚柳（2件）　鎖定價：11元
  • 農坊寶美國一級中蛋（12隻）　鎖定價：18元
  • 特柔金裝三層印花紙（10卷）　鎖定價：28元

惠康亦會在店內「日日有低價」售價標籤，協助客人識別出300件精選產品。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：楊子瑩

豬肉 食品 蔬果 惠康 產品

上一篇文章

英央行經濟師持樂觀展望 反助益英國經濟轉型

下一篇文章

【投資者出擊】業主陷財困劈價12%蝕住沽星鑽 投資者見有筍盤唔使睇樓即接貨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【攪珠結果】六合彩今晚恢復攪珠　頭獎800萬（附攪珠號碼結果）
【攪珠結果】六合彩今晚恢復攪珠　頭獎800萬（附攪珠號碼結果）
【百佳抽獎】百佳籌備「誠心賞你」大抽獎 派3200萬現金券　不用到百佳超市消費　直接登記參加（附最新超市優惠）
【百佳抽獎】百佳籌備「誠心賞你」大抽獎 派3200萬現金券　不用到百佳超市消費　直接登記參加（附最新超市優惠）
【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻　業主600萬訂金凍過水
【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻　業主600萬訂金凍過水
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局
【買樓上車】凱德花園400萬有找　今年新低價　首期僅38萬
【買樓上車】凱德花園400萬有找　今年新低價　首期僅38萬
日本最年輕棋聖封手 以1500萬日圓天價成交
日本最年輕棋聖封手 以1500萬日圓天價成交