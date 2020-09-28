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【輪•流轉@iM網欄】各有優點　牛熊證同期指有咩分別？ (上)

名人薈萃 17:13 2020/09/28

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牛熊證和期指都是深受香港投資者歡迎的槓桿投資產品，兩者各有優點。 首先，買賣期指需要開設期貨戶口，開戶手續較繁複，投資者買賣期指前還要先繳付按金。期指最近處於約23,000水平，以恒指期貨（大期）每點50元計算，現時基本按金要求約11萬元（每張計），維持按金約8.8萬元（基本按金80%）；即使以小型恒指期貨（小期）每點值10元計算，基本按金也要2.2萬元，維持按金約1.8萬元（基本按金80%）。

至於牛熊證，投資者只需要開立普通的股票戶口便可參與買賣，毋須繳付任何按金，入場費也相對便宜，而恒指牛熊證的成交一向非常活躍，亦有眾多散戶買賣，每手10,000份，每份值約0.03至0.05元，即每手僅值數百元，投資者只需一萬數千元便可參與。

期指補倉不認輸 損失慘重

期貨和牛熊證都具有槓桿特性，理論上兩者都可帶來無限利潤。不過，投資前應了解箇中風險，做好風險管理。以上述期指個案為例，假設投資者於23,000點買入一張期指合約，期貨戶口有現金12萬元。倘若期指升了1,000點至24,000點平倉，投資者賺5萬元（1,000 x $50），戶口現金將增至17萬元。不過，若期指下跌1,000點至22,000點平倉，投資者將損失5萬元，戶口現金將降至7萬元。由於維持按金水平為8.8萬元，當期指下跌，投資者的期貨戶口資產值跌低於8.8萬元時，便需要「補倉」，使戶口結餘重返基本按金水平。這個安排有如雙面刃，容許補倉可保持靈活性，投資者守得住便有翻身機會；不過，一旦看錯市卻堅持守下去，不斷補倉可導致泥足深陷，累計損失將十分慘重。如市況持續轉差，而投資者未能及時補倉，證券行有權強制平倉而不另行通知，亦即是所謂的「斬倉」。

其實，期指虧損可以有更壞的情況出現，續上例，如果投資者選擇守下去，持有期指合約過夜，但翌日開市裂口向下，投資者可能需要承擔更大損失。以較極端的情況為例，假如期指翌日裂口大跌2,500點，投資者將損失12.5萬元，即使證券行於開市時即時為該期貨合約強行平倉，投資者仍需承擔因這筆交易而產生的負結餘，即5,000元。

由以上例子可見，期貨屬於極高風險投資，可以於短時間內贏取以倍數計的可觀回報，但同時亦可以招致相同倍數的大損失。因此，期指比較適合非常貼市、投資經驗豐富、嚴守止蝕及轉身快捷的投資者。

下周，我們再談談牛熊證與期指有何分別。

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

作者_葉文炘簡介：

現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

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欄名 : 輪•流轉

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