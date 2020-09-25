【恒大股價】網上又傳國資委促國企審視與恒大業務　恒大：未有回應

▲ 網上又流傳國務院國有資產監督管理委員會向國企發出通知，促請信託公司認真核實與恒大開展的業務。

中國恒大 （03333） 突傳出國資委要求下屬企業，查清與恒大的合作，恒大回覆查詢指，暫時未有回應。恒大昨傳出陷資金鏈斷裂危機，雖然恒大予以否認，指控內容失實，但事件繼續發酵。不單恒大股債價格齊跌，網上又流傳國務院國有資產監督管理委員會向國企發出通知，促請信託公司認真核實與恒大開展的業務。

恒大否認向廣東省政府發出報告要求支持重大資產重組，詳情可看【下一頁】

網傳文件指出，國務院國有資產監督管理委員會周四（24日）發出「關於提供所屬信託公司涉及恒大集團項目有關情況說明的通知」，要求國企的信託公司提供與恒大有關項目的餘額及風險。

▲ 網上流傳國務院國有資產監督管理委員會向國企發出的通知。

內地網站日前流傳中國恒大 （03333） 向廣東省政府發出「恒大集團關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告」，希望廣東政府支持重大資產重組，否則或觸發違約風險。恒大其後發聲明指，網上流傳有關恒大地產重組情況的謠言，相關文件和截圖憑空捏造、純屬誹謗， 已向公安機關報案。

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編輯：袁諾曦