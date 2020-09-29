【美國大選懶人包】疫情下郵寄選票增 法律爭議成焦點

美國2020年總統大選在新冠肺炎疫情之下舉行，選擇郵寄選票的美國人可能增加。不過，除了可能有送遞時間的相關問題，郵寄投票也遭到特朗普質疑。雖然至今未列舉具體證據，但他表示，這將導致廣泛的選舉欺詐情況，繼而認為大選可能要法律解決，因此必須盡快任命新的大法官，以作應對，這意味今屆大選有可能要鬧上最高法院才能分曉勝負。

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據悉目前已有超過200宗選舉相關的訴訟，反映大選真的可能如特朗普所言，要透過法律解決。以下為3個州的主要訴訟︰

賓夕法尼亞州

共和黨人入稟賓夕法尼亞州的最高法院，要求法庭明確定下死，何時停止點算郵寄投票。法庭已裁定，只接受在大選投票日（11月3日）之後3日內送達的郵寄選票。假設郵遞服務沒有延誤，選民在大選投票日寄出選票，仍然趕得及成為有效選票。

法庭同時裁定，州法律允許各縣使用投遞箱去收集郵寄選票，並維持要求監票員必須住在所屬縣分的規定。

這種因應疫情而延長接收郵寄選票的訴訟，在威斯康星州、佐治亞州和密歇根州都有，當地共和黨人都已經或準備上訴。

另外，州高等法院早前下令，選舉官員不得計算「裸票」（naked ballots），即沒有放進「投票保密信封」（secrecy envelopes）的選票。

暫未知道當地有多少選票會受到判決影響而失效，有官員估計可能達到10萬票。而特朗普上屆在當地贏4.4萬票。

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新罕布什爾州

新罕布什爾州官員需要防範選舉欺詐，對郵寄選票設限，包括選民必須支付郵資，並且不能把密封選票放進投遞箱，除非地方政府提供特定投遞箱，而第三方禁止代為收集這些選票。

民主黨律師質疑，這些規定會威脅及剝削選民權利。訴訟尚在新罕布什爾州法院審理。

德州

休斯敦所在的哈里斯縣成了德州有關郵寄選票爭議的焦點之地。德州規定，郵寄選票只限65歲或以上的長者、殘疾、在囚或身處海外的人士。

不過，該縣民主黨的官員宣布，計劃向240萬名登記選民送上郵寄選票申請表。雖然官員會寫明並非所有選民都可使用郵寄選票，但仍有很大機會引起混亂，共和黨人已經提訟阻止。

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責任編輯：陳啟賢