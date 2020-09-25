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【廚心而髮@iM網欄】放下剪髮轉開凍肉鋪 做生意不能單靠自已

名人薈萃 18:08 2020/09/25

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今次不講食，講吓自己，今個月，是我放下剪髮轉型開凍肉鋪3周年，時間過得真的很快，回想自己開始開鋪得3兄弟做，守足3 年， 由低做起，不停學習，學習點樣修改牛肉、學習點樣烹調、學習牛的各個部位， 如何分割。

這3年，令我獲益良多，做生意永遠不是一個人做， 因為我深信永遠沒有一人獨大， 多謝一班朋友兄弟來嚟幫我手。老媽子教落：「錢喺邊度？ 喺自己隻手度， 喺你個腦度！」 我非常深信這句說話，現在守到有少少成續， 每年9月我都會做一次大特價，全場八折起，因爲是我的生日， 益街坊！

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我最開心的是，一年比一年多新力軍，令舖頭更加朝氣勃勃， 亦令我學識了，教育非常重要， 培訓一個新員工並不是一件容易的事， 所有東西都要用時間去「浸」出來， 我未來的目標，是要開分店，希望我能做得到。疫情期間，好多人都過得不是太好， 我希望世界和平，個個都過得好。 三周年快樂！

下一輯，我會講返其他食材。

作者Wyman簡介：

自少對牛扒有份執着，3年前從髮型師搖身一變凍肉舖老闆， 從來沒想過放棄髮型師，但為了有一個機會帶優質食品給朋友，所以開設凍肉生意，尋找貨源、學習精修牛肉，挑選好壞，藉著此網欄同大家分享，創業經歷、牛扒心得、烹調煮法 。會為大家逐一介紹，多謝大家支持，我是Wyman。

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欄名 : 廚心而髮

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