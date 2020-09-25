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【恒大股價】大劉劉鑾雄御用券商力撐恒大　淨買入1億元

即市財經 17:05 2020/09/25

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大劉劉鑾雄御用券商今日淨買入恒大近1億元。

中國恒大 （03333） 傳出資金鏈問題，恒大系股份集體下跌，大劉劉鑾雄「御用券商」天發證券成為今日最大淨買入券商，一共買入767.57萬股，淨買入1.01億元。恒大主席許家印與大劉一家關係密切，許家印與劉鑾雄一直流傳為「鋤dee會」成員，兩人於2018年除夕派對同場亮相。

許家印與劉鑾雄除份屬好友外，大劉旗下的華人置業 （00127） 現時為恒大最二大股東，持股比率達到6.53%，另外持有恒大債券，本金達到15.5億元；大劉旗下另一公司利福國際 （01212） 今年多次買入恒大的債券，本金合共1.7億美元，利福現時持有恒大債券本金近25億港元，8月又認購恒大物管近5億元的股權。

今日恒大系股份全綫下跌，中國恒大一度跌至13元，收報13.78元，跌9.5%，恒大汽車 （00708） 跌12.8%至16.82元，恒騰網絡 （00136） 跌19%至0.255元，不過恒大汽車及恒騰網絡未見天發證券身影。

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編輯：謝克迪

中國恒大（03333） 華人置業（00127） 恒騰網絡（00136） 恒大汽車（00708） 利福國際（01212） 許家印 劉鑾雄 經濟

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