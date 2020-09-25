【跟奶奶學烹飪@iM網欄】 3種家中常備食材 20分鐘煮出懶人營養湯

上一回介紹過三文魚頭湯好多爸爸媽媽話，魚頭還是鹽燒好，哈哈！ 好吧，骨還是留給大人嘆吧！

自從疫情後，雪櫃都常備滿滿的急凍食材，牛扒、豬扒、雞扒...又怎少得三文魚柳。

我們今次就用無骨三文魚柳，通常不夠時間買餸就會做這個，伴飯、伴通粉、意粉也可，一煲包含魚類、蔬菜、蛋，無100分也有90分吧！最重要是快，哈哈！

三文魚蕃茄蛋花湯

材料:

急凍三文魚柳 一件

洋蔥 半個

蕃茄 2個

雞蛋 2隻

步驟:

1. 三文魚柳提早解凍備用 (記得有皮、有鱗要去啊！)

2. 洋蔥切粒，蕃茄洗淨切件

3. 需要預時間煲滾熱水用來放湯的

4. 熱鍋下油炒香洋蔥後，放入三文魚皮向下煎至7成熟

5. 放入蕃茄煎至變色

6. 調至大火倒入滾水，全煲滾起後調中小火滾20分鐘

7. 打入蛋液攪拌成蛋花再滾幾分鐘即成

別笑！記得有皮的三文魚上絕大部份都是未打鱗的，悠媽不會告訴你，我怎樣會意識到要提大家此步驟。

蕃茄生熟營養大不同

食生蕃茄主要能吸引維他命C、鉀和美。蕃茄煮熟後含更加多茄紅素，由於茄紅素是脂溶性營養，所以加點油去煮，營養更易被人體吸收。同時，蕃茄含有檸檬酸和蘋果酸，在加熱過程中可以保護維他命C的流失。因此可以說，加點油的熟蕃茄是最有營養的。大家記得試試啦！

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