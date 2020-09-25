【網絡安全】美聯邦機構遭黑客入侵　被複製文件及公開數據

▲ 彭博社報道指，美國當局昨（24日）表示，有黑客嘗試透過網絡攻擊，入侵美國聯邦機構，複製文件及數據。

近日網路盜竊和攻擊激增，各國政府部門更成為重點攻擊對象。彭博社報道指，美國當局昨（24日）表示，有黑客嘗試透過網絡攻擊，入侵美國聯邦機構，複製文件及數據。美國聯邦調查局（FBI）局長也表示，中國黑客嘗試發動網絡攻擊，刺探美國新冠疫苗研究。

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據彭博社消息指，美國網絡安全與基礎設施安全部（CISA）日前公布，聯邦當局承認早黑客入侵，洩漏了數據信息。CISA稱，黑客透過植入惡意軟件，而該軟件繞過機構的保護系統，取得多個用戶的Microsoft 365帳戶，來獲得該機構系統的訪問權限。CISA又指，黑客有可能是利用Pulse Secure虛擬專用網絡服務器的一個已知漏洞，來入侵並取得帳戶。

據美國國土安全部官員表示，是次網絡攻擊事件與即將舉行的美國大選無關，但仍建議各政府部門及聯邦機構，應小心處理網絡安全問題。

與此同時， FBI局長Christopher Wray出席參議院國土安全委員會一場聽證會時稱，北京當局仍在試圖刺探美國對新冠疫苗的研究，並針對相關研究機構發起網路攻擊，呼籲相關機構小心處理。

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責任編輯：曾曉汶