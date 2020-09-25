  • 28°C
香港時間 : 2020925日 (五) 19:56
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【網絡安全】美聯邦機構遭黑客入侵　被複製文件及公開數據

科技 19:31 2020/09/25

分享：

彭博社報道指，美國當局昨（24日）表示，有黑客嘗試透過網絡攻擊，入侵美國聯邦機構，複製文件及數據。

近日網路盜竊和攻擊激增，各國政府部門更成為重點攻擊對象。彭博社報道指，美國當局昨（24日）表示，有黑客嘗試透過網絡攻擊，入侵美國聯邦機構，複製文件及數據。美國聯邦調查局（FBI）局長也表示，中國黑客嘗試發動網絡攻擊，刺探美國新冠疫苗研究。

【網絡安全】FBI警告RDoS攻擊席捲全球企業　逾千企業慘遭勒索

【網絡安全】微軟Bing伺服器未加密　用戶資料恐外洩

據彭博社消息指，美國網絡安全與基礎設施安全部（CISA）日前公布，聯邦當局承認早黑客入侵，洩漏了數據信息。CISA稱，黑客透過植入惡意軟件，而該軟件繞過機構的保護系統，取得多個用戶的Microsoft 365帳戶，來獲得該機構系統的訪問權限。CISA又指，黑客有可能是利用Pulse Secure虛擬專用網絡服務器的一個已知漏洞，來入侵並取得帳戶。

據美國國土安全部官員表示，是次網絡攻擊事件與即將舉行的美國大選無關，但仍建議各政府部門及聯邦機構，應小心處理網絡安全問題。

與此同時， FBI局長Christopher Wray出席參議院國土安全委員會一場聽證會時稱，北京當局仍在試圖刺探美國對新冠疫苗的研究，並針對相關研究機構發起網路攻擊，呼籲相關機構小心處理。

【網絡安全】疫情增網上渠道風險　金融業易受自動程式攻擊

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【網絡安全】Safari被指無視數據漏洞　蘋果擬拖至明年才修補
2020/08/25
【網絡安全】Safari被指無視數據漏洞　蘋果擬拖至明年才修補
【網絡安全】黑客冒充用戶發電郵　Gmail被揭漏洞逾4個月
2020/08/24
【網絡安全】黑客冒充用戶發電郵　Gmail被揭漏洞逾4個月
【網絡安全】Chrome瀏覽器再現漏洞　數十億用戶或面臨數據被盗風險
2020/08/11
【網絡安全】Chrome瀏覽器再現漏洞　數十億用戶或面臨數據被盗風險
【網絡安全】網絡安全隱患　黑客藉疫情跨網絡攻擊
2020/07/30
【網絡安全】網絡安全隱患　黑客藉疫情跨網絡攻擊
黑客 軟件 中國 美國 北京 Microsoft FBI

下一篇文章

研究：電動車款明顯上升　商用車漸電動化
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iOS 14】新功能成功討用戶歡心　逾3成用戶已升級iOS 14
【iOS 14】新功能成功討用戶歡心　逾3成用戶已升級iOS 14
蘋果搶修iPhone 5大Bug！釋出 iOS 14.0.1 更新
蘋果搶修iPhone 5大Bug！釋出 iOS 14.0.1 更新
Tesla全球網絡癱瘓　車主被困沙漠2小時
Tesla全球網絡癱瘓　車主被困沙漠2小時
【附宮崎駿圖連結】打工仔接力製MEME圖自嘲　有咩免費製圖App好推介？
【附宮崎駿圖連結】打工仔接力製MEME圖自嘲　有咩免費製圖App好推介？
三星推Galaxy S20 FE 　6款顏色選擇5G版估計約售5500港元
三星推Galaxy S20 FE 　6款顏色選擇5G版估計約售5500港元
【健康碼】各地研發健康護照方案　海外開發商解構技術應用潛力
【健康碼】各地研發健康護照方案　海外開發商解構技術應用潛力