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【新股IPO】明源雲首掛賺1.4萬元　一文看清邊隻新股賺最多？

即市財經 10:00 2020/09/26

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明源雲將於9月28日（周一）掛牌。

受到疫情及環球經濟前景不明朗影響下，今年首9個月港股較為波動，新股市場仍見首日賺過萬元新股。按昨首日掛牌為例的明源雲 （00909） ，升逾8成，一手 （1000） 股，帳面賺約1.4萬元，不過較尚有比明源雲首日更賺錢的新股。

邊隻新股賺最多？看圖更清楚

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據本報統計，截至目前，思摩爾為今年首日賺最多的新股，首日掛牌一手賺約1.86萬元。賺過萬的新股包括：明源雲、歐康維視生物 （01477） 、沛嘉醫療 （09996） ，首日掛牌分別賺1.4萬元、1.1萬、1.04萬。

會計師事務所德勤發布報告顯示，今年首3季的所有新股首日平均回報率為24%，較比去年同期的10%有所上升。截至今年首3季，香港合共錄得99宗新上市，按年增1%。

「爆升」一手難求　歐康維視一手中籤率5%

首日「爆升」的新股往往吸引逾數十萬人認購，以上提及賺過萬的新股，認購一手的中籤的機率非常低，當中歐康維視生物吸引逾35萬人，一手中籤率僅錄5%；沛嘉醫療一手中籤率為8.5%；思摩爾一手中籤率為20%。

「爆升」新股一手難求，不過，據統計後期發力急升的半新股亦有不少。年初上市的九毛九 （09922） 首日掛牌升幅逾4成，隨後股價不斷再創新高，截至周五（25日）收報17.64元，按上市價6.6元計，上市至今股價累升1.67倍。

移卡、海吉亞上市後倍升

此外，年中上市的移卡 （09923） 及海吉亞 （06078） 愈升愈勁。移卡於招股期間，恒指一度跌逾1300點，首掛當日僅升逾半成，不過截至目前移卡累升逾1.8倍。於6月底掛牌的海吉亞，截至目前股價已累升1.6倍。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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