【港股基金】恒指愈跌資金愈撈　港股四周吸資67.7億元

▲ 港股互惠基金及ETF已連續四個星期吸資，累計金額67.7億元

港股表現未見起色，長綫投資者卻趁大市弱勢時，加碼撈底買本地港股。富瑞資金流報告顯示，截至本周三（23日）止的一個星期，港股互惠基金及ETF已連續四個星期吸資，累計金額67.7億元，其中本周吸資規模佔當中約5.4億元；同時間，中資股互惠基金及ETF亦扭轉上周走資狀況，本周轉為吸資66.8億元。

根據上述富瑞資金流報告，中港股票互惠基金及ETF本周三止的一個星期合共吸資72.2億元，較整個股票資產類別為佳，整體環球股票互惠基金及ETF期內走資1771.7億元。整體股票資產當中，包括美股在內的北美股票互惠基金及ETF由大手吸資轉大手走資，金額高達1875.8億元，意味北美股票互惠基金及ETF已「主導」了股票資產走資情況。

至於走勢轉弱的黃金，則與港股一樣，同樣有資金撈底，黃金互惠基金及ETF期內吸資129.2億元。

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