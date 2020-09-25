【香港航空】 料1,200名員工減薪 港航推兼職機組人員計劃

香港航空在今年2時裁員400人，今日再向員工發出內部信，表示因新冠肺炎疫情下，公司將推出為期4個月的兼職機組人員計劃，參與計劃的員工將有兩個月轉為兼職工作，同時基本工資和固定津貼將減少3成，料約1,200員工受影響。

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內部信指，公司希望透過此計劃減少未來4個月的總薪金成本，以維持機組人員就業；港航亦估計未來數月運營機數大減，令機組人員所需人數下跌，預料計劃將相關機組人員分為兩組，分別在今年11月至12月或明年1月至2月以兼職形式工作。參與計劃的員工的基本工資和固定津貼將會被減少3成，機艙服務員的底薪由7,800港元降至5,460元，但員工在計劃期間可自行找其他兼職工作，惟須向公司申報並獲批准。

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據了解，港航曾申請第二期保就業計劃，同時獲第一期補貼計劃的7,712萬元，並承諾受薪人數維持2,940人。然而，港航早前亦承認將延長無薪假計劃，機長及副機需要由下個月起放無薪假，料每月固定收入和津貼減少至60%。

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責任編輯：潘曉豐