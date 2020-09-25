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【惠康凍價】惠康逾300款貨品「凍價」半年　油米蛋菜廁紙都有份（附凍價產品資料）

即市財經 16:55 2020/09/25

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惠康即日啟動「日日有低價」計劃，逾300款商品至少凍價半年。

本地兩大連鎖超市百佳及牛奶公司旗下的惠康，先後宣布派發現金券等計劃。其中，惠康繼啟動1.2億元的「點點心意」回饋社會計劃後，即日起加推「日日有低價」計劃，超過300件貨幣價格將會鎖定至少半年，貨品覆蓋香米、食油、衛生紙品及其他食品。

即日起開始「凍價」的商品包括金象牌頂上茉莉香米（5公斤），鎖定價為75元，較惠康鎖定前的零售價82.9元低出9.5%。至於獅球嘜花生油（3支裝）減價幅度亦都相若，較鎖定前零售價95.9元低8.2%。

凍價商品一覽

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即日起推出的「日日有低價」計劃，合資格商品會在店內陳列時會貼上「日日有低價」售價標籤，助客人識別出300件精選產品，店內職員亦會提供協助，讓顧客更輕易選購心水貨品。

據惠康披露，合資格商品包括：金象牌頂上茉莉香米（5公斤）、獅球嘜花生油3支裝、以及屬牛奶公司旗下品牌的Meadows產品。

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編輯：趙穎妍

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