法國總理認未安裝疫情追蹤App 「不搭地鐵所以無用」

▲ 法國追蹤新冠肺炎疫情及接觸者的手機應用程式反應欠佳，法國總理也承認自己沒有安裝。

歐洲第二波新冠肺炎疫情持續，英法都相繼推出追蹤疫情及接觸者的手機應用程式（App），但法國的追蹤App反應欠佳。法國總理卡斯泰（Jean Castex）表示他也沒有安裝App，坦言他平時不搭地鐵和接觸的人較少，因此無需要用到App。

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英國衛生大臣籲下載追蹤App 稱有助國家安全 【下一頁】

法國追蹤疫情及接觸者的App自今年6月推出，在法國全國約6,700萬人口當中，暫時只有約240萬人下載App，反映全國只有不足3.6%的人下載及使用App，措施成效遭到質疑。

卡斯泰周四（24日）承認，他一直以來都敦促法國民眾安裝追蹤App，但自己卻未能夠做到這一點。

但他解釋自己實際上無需要用到該程式：

留意我的角色，當我履行職責時代表我不會搭地鐵，我遇見的人也較少，而這個App僅在人們搭地鐵或遇到其他人時才有用。 （Look at my role! Sadly, carrying out my functions, it means I don’t take the metro. STOP-COVID is only interesting when you go on the metro or meet people. I see less people.）

法國總理要檢測 受累環法單車賽總監確診新冠肺炎 【下一頁】

卡斯泰本月初出席觀賞環法單車賽的賽事，由環法賽事總監普呂多姆（Christian Prudhomme）陪同長達數小時。呂多姆其後確診新冠肺炎，卡斯泰要接受新冠肺炎病毒檢測及隔離，其後證實未有染疫。

責任編輯：鄭錦玲