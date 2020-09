法國總理認未安裝疫情追蹤App 「不搭地鐵所以無用」

歐洲第二波新冠肺炎疫情持續,英法都相繼推出追蹤疫情及接觸者的手機應用程式(App),但法國的追蹤App反應欠佳。法國總理卡斯泰(Jean Castex)表示他也沒有安裝App,坦言他平時不搭地鐵和接觸的人較少,因此無需要用到App。

法國追蹤疫情及接觸者的App自今年6月推出,在法國全國約6,700萬人口當中,暫時只有約240萬人下載App,反映全國只有不足3.6%的人下載及使用App,措施成效遭到質疑。

卡斯泰周四(24日)承認,他一直以來都敦促法國民眾安裝追蹤App,但自己卻未能夠做到這一點。

但他解釋自己實際上無需要用到該程式:

留意我的角色,當我履行職責時代表我不會搭地鐵,我遇見的人也較少,而這個App僅在人們搭地鐵或遇到其他人時才有用。

(Look at my role! Sadly, carrying out my functions, it means I don’t take the metro. STOP-COVID is only interesting when you go on the metro or meet people. I see less people.)