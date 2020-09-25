  • 29°C
香港時間 : 2020925日 (五) 16:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

法國總理認未安裝疫情追蹤App 「不搭地鐵所以無用」

環球社會熱點 16:37 2020/09/25

分享：

法國追蹤新冠肺炎疫情及接觸者的手機應用程式反應欠佳，法國總理也承認自己沒有安裝。

歐洲第二波新冠肺炎疫情持續，英法都相繼推出追蹤疫情及接觸者的手機應用程式（App），但法國的追蹤App反應欠佳。法國總理卡斯泰（Jean Castex）表示他也沒有安裝App，坦言他平時不搭地鐵和接觸的人較少，因此無需要用到App。

英法新冠肺炎疫情嚴峻 相當於本港日增千宗確診 【下一頁】

英國衛生大臣籲下載追蹤App 稱有助國家安全 【下一頁】

法國追蹤疫情及接觸者的App自今年6月推出，在法國全國約6,700萬人口當中，暫時只有約240萬人下載App，反映全國只有不足3.6%的人下載及使用App，措施成效遭到質疑。

卡斯泰周四（24日）承認，他一直以來都敦促法國民眾安裝追蹤App，但自己卻未能夠做到這一點。

但他解釋自己實際上無需要用到該程式：

留意我的角色，當我履行職責時代表我不會搭地鐵，我遇見的人也較少，而這個App僅在人們搭地鐵或遇到其他人時才有用。

（Look at my role! Sadly, carrying out my functions, it means I don’t take the metro. STOP-COVID is only interesting when you go on the metro or meet people. I see less people.）

法國總理要檢測 受累環法單車賽總監確診新冠肺炎 【下一頁】

卡斯泰本月初出席觀賞環法單車賽的賽事，由環法賽事總監普呂多姆（Christian Prudhomme）陪同長達數小時。呂多姆其後確診新冠肺炎，卡斯泰要接受新冠肺炎病毒檢測及隔離，其後證實未有染疫。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【歐洲疫情第二波】英法嚴峻 相當於本港日增千宗確診
今日
【歐洲疫情第二波】英法嚴峻 相當於本港日增千宗確診
【歐洲第二波疫情】法國增1.6萬人確診 8日內4創新高
今日
【歐洲第二波疫情】法國增1.6萬人確診 8日內4創新高
【英國疫情】衛生大臣籲下載追蹤App 稱有助國家安全
2020/09/24
【英國疫情】衛生大臣籲下載追蹤App 稱有助國家安全
【歐洲第二波疫情】法國限10人聚會 馬賽酒吧餐廳關閉
2020/09/24
【歐洲第二波疫情】法國限10人聚會 馬賽酒吧餐廳關閉
法國總理要檢測 受累環法單車賽總監確診
2020/09/08
法國總理要檢測 受累環法單車賽總監確診
傳染病 疫情 歐洲 法國 冠狀病毒 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

瑞士周日「脫歐公投」 將決定是否限制歐盟移民
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英國疫情】單日增逾6千確診 較前日多超過四分之一
【英國疫情】單日增逾6千確診 較前日多超過四分之一
【BNO移民】「搵工如買六合彩」研究：4千人爭1職位
【BNO移民】「搵工如買六合彩」研究：4千人爭1職位
新型冠狀肺炎全球疫情（09月25日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月25日 時間16:00）
【美國大選】「我只會連任！」 特朗普拒絕和平移交權力
【美國大選】「我只會連任！」 特朗普拒絕和平移交權力
【BNO移民】英國更新LOTR酌情入境所需文件（附列表）
【BNO移民】英國更新LOTR酌情入境所需文件（附列表）
特朗普前顧問：美國淪為「可憐蟲」 與中國無尤
特朗普前顧問：美國淪為「可憐蟲」 與中國無尤