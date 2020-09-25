【螞蟻IPO】螞蟻集團推跨國貿易區塊鏈平台Trusple 渣打：成功在Trusple完成首筆交易（第二版）

▲ 螞蟻集團推出用於跨境貿易的區塊鏈平台Trusple。

螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）中港上市前，加緊推出更多科技產品，今日正式推出用於跨國貿易結算的區塊鏈平台Trusple，意即「Trust made simple」（讓信任更簡單），是基於區塊鏈技術「螞蟻鏈」（Antchain）所構建。

買賣雙方可將交易訂單上載到平台，平台會自動生成包含物流等信息的智能合約，合約生成後買賣雙方的銀行均可使用螞蟻鏈處理付款業務。例如平台用戶可包括通過阿里巴巴海外電商網站「速賣通」等賣場向其他企業銷售的供應商。

螞蟻集團副總裁、智能科技事業群總裁蔣國飛表示，Trusple解決了國際貿易中買賣家之間的信任難題，法國巴黎銀行、花旗銀行、星展銀行、德意志銀行、渣打銀行成為Trusple首批五家合作夥伴。

蔣國飛又指，螞蟻鏈正在驅動前沿技術成為科技產業，螞蟻鏈全球專利和授權數量均為第一，落地場景超過50個，螞蟻鏈目前擁有超10億的賬戶規模，以及10億的日交易量。

渣打：成功在Trusple完成首筆跨境實時交易

渣打宣布，在新上線的數碼化國際貿易和金融服務平台 Trusple上，成功完成了首筆跨境實時交易，並為買家提供了融資。渣打銀行是該貿易平台在亞洲地區第一家國際性銀行合作夥伴，也是唯一一家在平台正式發佈前著手促進交易的通知行。

渣打表示，通過將金融服務整合到Trusple平台，渣打銀行可以為貿易買賣雙方（通常是中小型企業）提供優化的貿易融資渠道。在此過程中，平台也將適時啟用區塊鏈技術，進而提升整條供應鏈中所有交易的透明度和可追溯性，在降低欺詐風險的同時提供更多安全保障，增進貿易各方間的信任。

（第二版新增渣打相關內容）

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編輯：陳健婷