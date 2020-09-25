【新股IPO】雲頂新耀1952今日起招股 入場費約27,777元 

生物製藥公司雲頂新耀（新上市編號：01952）亦加入招股行列，自周五（25日）至下周三（30日）招股，將發行6,354.7萬股，集資最多34.95億，招股價介乎50至55元，一手500股，入場費27,777.12元；10月9日上市；高盛及美銀證券為聯席保薦人。

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雲頂新耀為內地臨床後期生物製藥公司，業務包括全球同類首創或同類最佳療法的許用、臨床開發及商業化，以解決大中華及亞太區其他新興市場尚未被滿足的醫療需要。以招股價中位數52.5元計，公司預計集資淨額為31.32億元，當中將60%用於為集團四款支柱產品的進行中及計劃臨床試驗、登記備案準備及有關商業化的其他步驟或活動提供資金；15%為其他候選藥物的進行中及計劃臨床試驗、登記備案準備及潛在商業化提供資金；15%用於業務發展活動及擴展藥品管線提供資金；以及10%用作營運資金以及一般及行政用途。

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記者：張以正