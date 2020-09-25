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【移動支付】人口年輕市場空間大　德勤預計2025年亞洲移動消費較2019年增逾三倍

即市財經 16:27 2020/09/25

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移動支付在亞洲愈見普及，德勤預計亞洲移動消費較2019年增三倍。

全球四大會計師行德勤指，雖然中日韓在數字經濟發展遙遙領先，但東盟及南亞國家均紛紛出台支持政策，發展數字支付等數字經濟，加上疫情增加數字生活的滲透率，預計2025年亞洲移動消費較2019年增長超過三倍。

德勤指，疫情後東盟及南亞有78%消費者使用更多數字服務，包括綫上購物、朋友轉帳及綫下零售支付，改變過去傾向使用現金的傳統習慣。

東盟及南亞地區均發展了當地的電子錢包，並與中日韓的移動支付企業，包括支付寶、Kakao Pay等合作，包括馬來西亞版支付寶Touch 'n Go、泰國的TrueMoney及菲律賓的GCash。

德勤又指，東盟及南亞數字支付仍在早期發展階段，具備廣闊的發展空間，原因包括東盟及南亞年輕人口多，40歲以下人口佔比分別為65.4%及70.2%，而歐洲及北美的數字分別為46.8%及52.1%，同時東盟近4億成年人中，有近一半沒有銀行賬戶，亞洲現時移動互聯網普及度達到三分之二，因此預計亞洲地區的移動消費將較2019年上升超過三倍。

 

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編輯：謝克迪

 

 

 

 

支付寶 東盟 德勤 南亞 亞洲 菲律賓 泰國 經濟

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