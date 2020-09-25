瑞士周日「脫歐公投」 將決定是否限制歐盟移民

▲ 瑞士版脫歐公投 周日將決定是否限制歐盟移民

瑞士本周日（27日）投行公投，決定是否終止歐盟移民自由流動，被視為是變相的脫歐公投。公投由國會最大黨、屬右翼的瑞士人民黨（SVP）發起，呼籲民眾支持政府限制歐盟移民來瑞士工作。惟瑞士人民黨的「如意算盤」未必打得響。

民調顯示，只有63%的受訪者支持瑞士人民黨的動議，尋求在新冠肺炎下，更穩定的就業市場，不希望歐盟移民來「搶飯碗」、「攞著數」。

人民黨認為，移民改變了瑞士的文化，令瑞士的治安變差，公眾地方、火車和街道都不如以前安全，而且領取社會福利的一半人都是移民。

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移民佔瑞士人口的4分1，約有86萬，料在未來30年持續增加至100萬。

瑞士政府亦表明反對，指出如果瑞士單方面終止人員自由流動協議，消除技術性貿易障礙、農業、民航、交通等7項協議也會自動失效。

瑞士並非歐盟成員，但是神根公約國，與歐盟簽署一系列雙邊條約，包括人員自由流動協議，歐盟成員國的國民可到瑞士工作。法案一旦通過了，將嚴重衝擊瑞士與歐盟的關係。

根據瑞士憲法，影響重大的公投事項，均採雙重過半數制，即有效同意票必須超過投票人數的一半，同時投票人數中的地方邦數亦要過半。

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責任編輯：鄧燕君