【疫市營商】疫下港人漸關注養生　發酵茶飲進駐超市

▲ 今年初，大杯茶被獲邀進駐大型連鎖超市，例如Taste、Market Place和City'super等，增加大眾接觸其產品的機會。

本港零售及餐飲業的生意受新冠肺炎拖累，不少餐廳相繼結業或停業。但與此同時，健康產品行業卻反而受惠於疫情，生意上升，成為逆市奇葩。

由於都市人愈來愈注重健康，相關產品開始備受重視。大杯茶（Taboocha）創辦人林佩詩（Lisa）指出，過往品牌主要透過參與市集擺檔和舉辦試飲宣傳活動吸引客戶，疫情下只好轉為網上社交媒體宣傳，竟帶來意想不到的效果。她們的發酵飲品除了提供實體銷售外，亦分別在自己的網站及其他網上商店出售，每月平均產量達1.3萬至1.5萬枝。

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由於是次疫情提高了大眾的健康意識，反而為其產品銷情帶來逆市增長動力，網上銷售約佔整體營業額的20%。今年初，大杯茶更被獲邀進駐大型連鎖超市，例如Taste、Market Place和City'super等，增加大眾接觸其產品的機會，成功吸納不少新客源。

▲ 為了吸引更多消費者光顧小店，品牌特意隨季節推出限量口味，對抗市面上的大財團連鎖店壟斷。（黃建輝攝）

隨季節推限量口味 供小店發售

Lisa直言，近年消費者開始關注本地品牌，惟真正支持者卻不多。為了吸引更多消費者光顧小店，品牌特意隨季節推出限量口味，只供本地小店、「好生活」或「瓹窿瓹罅」等網上平台出售，對抗市面上的大財團連鎖店壟斷。

▲ 大杯茶（Taboocha）創辦人林佩芝（Patricia）和林佩詩（Lisa）直言，近年消費者開始關注本地品牌，惟真正支持者卻不多。（黃建輝攝）

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展望未來，不僅是維持現時的營運，大杯茶最希望做到大批量生產，維持高品質保證，並降低零售價，讓更多人有機會接觸發酵茶，感受產品功效和益處。

記者：施雯雯