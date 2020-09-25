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【內地熱話】山羊因噪音「嚇窒走佬」　工程公司須賠1.5萬人民幣

環球政經 17:05 2020/09/25

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羊一向都被認為性格和善又溫順，養羊仿似是件易事，不過有一大批羊走失，要找回來就一定是吃力不討好的工作。內地有逾200隻羊被散養在山腳，因不能承受附近施工所製造的噪音，而「嚇窒走佬」，由200多隻的山羊只剩下11隻，損失慘重，飼養人更將此告上法庭。

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【內地熱話】雲南硯山縣遇財困 教師無辜被扣錢：【下一頁

據《澎湃新聞》報道，劉某於岱山島養羊，羊群多是散養在饅頭山山腳，頭羊會在清晨帶著其他羊到山上吃草，到傍晚時回棚，劉某會隔10多天去檢查。在2019年時，由於饅頭山附近開展工程建設，由於工程車輛出入，以及施工時的機車會發出巨響，而造成噪音「嚇窒」羊群，更使牠們「離家出走」。

劉某檢查時，發現200多隻羊，只剩下11隻，至10月時也未能尋獲，因此把此事告上法庭，要求工程公司賠償20多萬人民幣。而工程公司則認為，劉某未能提出實際損失，辯稱施工與羊群走失未有存在因果關係。

法院審理指出，施工所製造的噪音是足以對羊群造成滋擾，而工程公司也未能提出實證證明「施工與羊群走失未有存在因果關係」，因此要求工程公司須作出賠償1.5萬人民幣。法院審理又表示，由於劉某發現羊群走失後，未有採取防範措施，令損失不斷增加，也須負上責任。報道又提及，一審宣判後，雙方均上訴。

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責任編輯：黎淑雯

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