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懷疑經感染進口冷凍海鮮染疫 青島兩碼頭工人需隔離治療

環球政經 16:01 2020/09/25

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內地新增8宗新型冠狀病毒個案，全均為境外輸入。其中，青島兩名碼頭工人懷疑從進口冷凍海鮮感染病毒。

【新冠肺炎】國家衛健委：新冠病毒發病後5天內傳染性較強下一頁

青島市衞健委通報，兩名碼頭工人分別40和45歲，於青島港大港公司工作，均屬無徵狀感染個案。兩人均是該市「應檢盡檢」的定期檢測人員，於9月8日進行核酸檢測，結果呈陰性，其後協助裝卸國外進口冷凍海鮮，至周四檢測呈陽性。

《時代雜誌》封面列新冠死亡總數 形容領導人「美國式失敗」下一頁

兩人現時正接受隔離治療。當局已追蹤三百多名密切接觸者，以及與他們有密切接觸人士，正隔離觀察，並進行檢測，結果全部呈陰性。

至於該批進口冷凍海鮮尚未進入市場，全數已被封存，當局採集送檢涉及冷鏈產品和環境樣本共1440份，部分樣本呈陽性。

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撰文 : 林展鋒

冠狀病毒 中華人民共和國國家衞生健康委員會 治療 海鮮 青島

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