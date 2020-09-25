懷疑經感染進口冷凍海鮮染疫 青島兩碼頭工人需隔離治療

內地新增8宗新型冠狀病毒個案，全均為境外輸入。其中，青島兩名碼頭工人懷疑從進口冷凍海鮮感染病毒。

【新冠肺炎】國家衛健委：新冠病毒發病後5天內傳染性較強【下一頁】

青島市衞健委通報，兩名碼頭工人分別40和45歲，於青島港大港公司工作，均屬無徵狀感染個案。兩人均是該市「應檢盡檢」的定期檢測人員，於9月8日進行核酸檢測，結果呈陰性，其後協助裝卸國外進口冷凍海鮮，至周四檢測呈陽性。

《時代雜誌》封面列新冠死亡總數 形容領導人「美國式失敗」【下一頁】

兩人現時正接受隔離治療。當局已追蹤三百多名密切接觸者，以及與他們有密切接觸人士，正隔離觀察，並進行檢測，結果全部呈陰性。

至於該批進口冷凍海鮮尚未進入市場，全數已被封存，當局採集送檢涉及冷鏈產品和環境樣本共1440份，部分樣本呈陽性。

緊貼更多理財資訊請按此。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【https://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription】