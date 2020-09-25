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【消費優惠】麥當勞9月28日至10月4日優惠　10元火腿扒芝蛋飽

商業 16:22 2020/09/25

分享：

麥當勞9月28日至10月4日優惠，包括10元火腿扒芝蛋飽、25元歎蜜糖BBQ麥炸雞配McCafé凍沖繩黑糖珍珠奶茶(大)或凍沖繩黑糖珍珠四季春 (大)。(麥當勞提供圖片)

麥當勞Value Monday踏入第十三周（9月28日至10月4日），麥當勞App送上總值逾200元的22張電子優惠券。

【消費優惠】MUJI行李箱服裝低至6折　會員於Café&Meal MUJI堂食9折

【消費優惠】實惠會員購物日　買傢俬、電器享額外85折

是次優惠包括10元火腿扒芝蛋飽、25元歎蜜糖BBQ麥炸雞配McCafé凍沖繩黑糖珍珠奶茶(大)或凍沖繩黑糖珍珠四季春 (大)。其他麥炸雞專屬優惠繼續登場，包括35元歎麥炸雞超值套餐、38元歎蜜糖BBQ麥炸雞超值套餐、85元歎麥炸雞分享桶、95元孖住歎二人晚餐。

此外，McCafé亦有優惠，全日均可以15元歎凍沖繩黑糖珍珠奶茶(大)或凍沖繩黑糖珍珠四季春 (大)，凡惠顧指定McCafé細杯/ 中杯/ 大杯/ 珍寶杯裝熱飲或凍飲，以及早餐Combo或午後Combo，可獲印花一個。集齊4個印花，即可免費享用任何中杯裝飲品一杯。

要留意，優惠不可兌換現金，每次惠顧只限使用一款優惠；而每款優惠只可使用一次，完成交易後將自動從麥當勞手機應用程式的「優惠券」中移除。

想知更多優惠詳情？ 了解請按【下一頁

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅

 

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