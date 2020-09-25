【專家講樓】星展丘卓文：樓市表現遠勝預期　今次無恐慌拋售

疫情肆虐，加上經濟衰退，影響樓市交投氣氛，惟樓價未見大跌。星展香港房地產業分析師丘卓文說，一般來說，經濟下行，樓市表現較差，惟今次情況與從前跌市不同，舉例說，股市跌幅不算大，業主財務未有太大損失，更重要的是，未見大量業主恐慌拋售，故過去九個月，樓市表現遠勝預期。

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談到後市，丘卓文坦言，政府放寬首置按保，加上低息環境持續，皆利好後市，又稱近期新盤銷情理想，可見市場購買力仍在，惟近日金融市場持續波動，料日後樓價升幅將受到限制。他認為，現時是好壞消息參半，料今年第四季至明年上半年，樓價將保持平穩。

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丘卓文續說，中環區寫字樓空置率升至6%，相信空置率仍未見頂，皆因年底時將有更多租客完約，又認為寫字樓情況遠比住宅差。他預期，中環區寫字樓表現將持續跑輸其他地區，料全年租金約跌25%至30%，由於上半年已約跌兩成，故料下半年跌幅收窄，惟仍跌一成。

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