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【創業兵團】80後姊妹花「拍住上」　拓本地發酵茶市場

商業 10:00 2020/09/26

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林佩芝（右）和林佩詩兩姊妹於2014年自立品牌大杯茶（Taboocha），以各式水果和香草製作不同口味的發酵茶。（黃建輝攝）

現代人生活節奏緊張，飲食失衡，加上受到連月來社會撕裂、新冠肺炎疫情持續的影響，港人負面情緒更是一發不可收拾，容易造成肚脹或便秘等腸道問題。坊間不少人或會選擇服食纖維粉、益生菌等營養補充劑來改善便秘問題，但過量服食很容易對腸道構成負擔。

在港經營逾6年的「大杯茶」（Taboocha），專售本地製作的發酵茶，採用有機茶葉沖泡，加入蔗糖和茶菌發酵而成。品牌由林佩芝（Patricia）和林佩詩（Lisa）兩姊妹主理，產品推出後，受不少女士及注重健康人士關注，成功開拓本港市場。

Lisa本來從事服裝採購，工作承受沉重壓力，加上食無定時，腸胃差，出現便秘、皮膚敏感，甚至失眠等問題。當時有朋友建議她製作發酵茶，並一手一腳教其製作方法。

坦白說，最初飲用時覺得有點奇怪，味道酸酸甜甜，充滿氣泡，但喝過後感覺良好，的確有助消化，又真的去到廁所，加上開始食素，減少進食加工食品，整個人無論在生理和心理上都有所轉變，決定繼續製造發酵茶。

事實上，發酵茶（Kombucha）是源於中國秦朝的一種古老發酵茶飲，其材料只有茶葉、糖和茶菇（又名紅茶菌或茶菇菌），當時的人深信飲用後，可平衡內臟功能和促進健康。

發酵茶（Kombucha）是源於中國秦朝的一種古老發酵茶飲，其材料只有茶葉、糖和茶菇（又名紅茶菌或茶菇菌）。（大杯茶Instagram圖片）

大杯茶的飲品是採用有機茶葉沖泡，加入蔗糖和茶菌發酵而成，深受不少女士或追求健康人士歡迎。（黃建輝攝）

Lisa指，發酵茶在歐美盛行已十餘年，而當中含有多種天然益生菌，可以幫助消化，同時提升免疫力，減少對胰腺、肝和腎臟的負荷，並有助解決便秘問題，讓身體排清宿便和廢物，長期飲用更能調節腸道健康。

姊姊鼓勵創業　由市集擺檔開始

姊姊Patricia眼見妹妹的便秘問題逐漸改善，遂鼓勵她賣茶創業，將發酵茶推廣。Patricia因為需要接手家庭生意，毅然辭去事務律師的工作，也分配時間兼顧妹妹的健康飲品生意。

每逢周末，Lisa都會在市集擺檔，由家裏自製幾瓶1公升大樽的發酵茶，開始免費供市民試飲。由於當時的市集尚未普及，她猶記得當初擺檔時的冷清景象，幸好人們對其發酵茶的反應正面，甚至有人詢問發酵茶是否可以購買。起初二人都只抱着嘗試的心態，直至在一次擺檔時，遇到一間素食餐廳的廚師，表示希望引進她們的發酵茶，兩姊妹才開始認真經營這盤生意。「那時候我們才心知不妙，立即認真物色合用的容器盛載，連飲品label也是自己剪貼。」

目前已推出13款口味，包裝招紙由本地創作者設計，並堅持使用玻璃瓶，藉此宣揚環保理念。（黃建輝攝）

二人坦言，在合作經營上不時出現摩擦，Patricia指：「我們擅長的領域都不同，雖然目標方向一致，但可能在細節上會有衝突，而且對方是親人，說話自然不客氣，甚至試過揚言放棄。」不過慶幸姊妹間沒有隔夜仇，很快又會有商有量。

品牌名字來自領養唐狗

時至今日，品牌已推出13款口味，包括茉莉綠茶、桂花烏龍、熱情果黃薑、荔枝玫瑰等。此外，品牌包裝招紙則交由本地創作者Dirty Paper設計，並堅持使用玻璃瓶，除了推廣環保消費，每回收一個玻璃樽，便捐1元支持本地狗隻領養或流浪狗機構，她們亦身體力行支持狗隻領養。

其實品牌的名字就是取自我們領養的唐狗Taboo！

品牌堅持使用玻璃瓶，除了推廣環保消費，每回收一個玻璃樽，便捐1元支持本地狗隻領養或流浪狗機構。（大杯茶Instagram圖片）

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Patricia透露，由自設工場、招聘人手、包裝到食材等成本，首次投資約40多萬元，及後她們搬到現時較大規模的葵興廠房，又再耗資200萬元。不過，隨着慢慢試探香港人的口味和市場反應，每枝發酵茶定價由38至44元左右，每月收支尚算平衡。雖然目前生意尚未回本，不過二人深信，經過今次疫情來襲，港人的健康意識抬頭，將有助發酵茶的生意發展。

記者：施雯雯

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