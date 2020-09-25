【新股IPO】再鼎醫藥暗盤收市　輝立暗盤一手帳面賺1025元

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【美股期貨】美股期指倒跌 道指期貨挫逾百點（不斷更新）
再鼎醫藥 （新上市編號：09688） 暗盤，於輝立暗盤市場表現最好，再鼎醫藥高見586.5元較招股價元562元，高4.4%，若高位放出，一手（50股）最多賺1225元。再鼎醫藥於輝立暗盤收報582.5元，升3.6%，一手帳面賺1025元，再鼎醫藥將於9月28日掛牌。
在富途暗盤收報568.5元，升1.16% ，一手帳面賺325元；在耀才暗盤收報576元，升2.5%，一手帳面賺700元。
|再鼎醫藥暗盤
|券商
|收報
|升幅
|招股價
|一手賺
|收盤時間
|富途
|568.5
|1.6%
|562
|+325
|18：30
|耀才
|576.0
|2.5%
|+700
|19：30
|輝立
|582.5
|3.6%
|+1025
|18：30
再鼎醫藥高位追蹤
|券商
|最高價
|變幅
|一手賺
|最低價
|變幅
|一手賺
|富途
|578
|2.8%
|+800
|562
|0.0%
|+0
|耀才
|580
|2.8%
|+900
|565
|0.5%
|+150
|輝立
|586.5
|4.4%
|+1225
|562
|0.0%
|+0
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